Skandaliczne wideo z udziałem piłkarzy Barcelony. Dziękują Rosjanom, a ci triumfują. "Nie zapomnieli!"

FC Barcelona była bezkonkurencyjna w tym sezonie La Liga. Katalończycy już na cztery kolejki przed końcem sezonu wywalczyli 27. tytuł mistrzów Hiszpanii. Xavi Hernandez wielokrotnie podkreślał, że sukces nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie fanów. Z tej okazji w miniony poniedziałek piłkarze "Blaugrany" pojawili się na ulicach Barcelony, by wspólnie z kibicami celebrować historyczny moment. Okazuje się, że przygotowano też coś dla sympatyków, którzy nie mogli być na paradzie, a śledzili zmagania La Liga przed telewizorem.

Piłkarze Barcy podziękowali rosyjskim kibicom

Zawodnicy Barcelony, a konkretnie Sergi Roberto oraz Alejandro Balde, pojawili się w specjalnym wideo, na którym podziękowali... rosyjskim kibicom. "Za niedługo się zobaczymy!", "Również jesteście częścią tego sukcesu", "Mamy nadzieję, że wygramy jeszcze więcej tytułów", "Dziękujemy za trzymanie kciuków i waszą energię" - takie hasła padły z ust piłkarzy. Balde puścił nawet "oczko" fanom. Klip został w minioną sobotę wyemitowany na antenie Okko Sport, która transmituje rozgrywki La Liga w Rosji.

Wielu polskich i zagranicznych kibiców podejrzewało, że wideo może pochodzić jeszcze sprzed wojny w Ukrainie, bądź jest elementem manipulacji Rosjan. Albo po prostu jest bardzo starannie wykonanym "fake newsem". Niestety, wiele wskazuje na to, że to naprawdę się wydarzyło.

Jak donosi profil FCBarcelonaCollecion.com na Twitterze, nagranie miało powstać kilka dni temu na Johan Cruyff Stadium. Był to element współpracy Barcelony z firmą bukmacherską, zarejestrowaną na Cyprze, ale z rosyjskim kapitałem.

Takie zachowanie Katalończyków wzbudziło wielkie kontrowersje, którym nie można się dziwić. Świat sportu, a w szczególności piłka nożna, karze Rosjan za ataki zbrojne na Ukrainę. Sam klub nie ustosunkował się do sprawy.

Rosjanie nie przepuścili okazji. "Wzruszenie"

Co więcej, gest Katalończyków natychmiast podchwyciły rosyjskie media i już wykorzystują go w celach propagandy. "Przygotujcie się na wzruszenie! Alex Balde i Sergi Roberto zwrócili się do fanów z Rosji. To nieoczekiwany, ale zarazem miły gest. Świętując mistrzostwo Hiszpanii, Katalończycy nie zapomnieli o naszych kibicach, mimo że światowy futbol nie jest jeszcze dla nich dostępny. Dobrze widzieć, że w Barcelonie wiedzą, jak wielu ludzi z Rosji im kibicuje. Ten akt poruszył wielu fanów. Nie można się z tym kłócić!" - piszą dziennikarze Sports.ru.

Barcelona wróciła już na murawę po zdobyciu mistrzostwa. W minioną sobotę zagrała u siebie z Realem Sociedad i poniosła pierwszą porażkę na Camp Nou w tym sezonie. Dopiero w 90. minucie gola honorowego zdobył Robert Lewandowski i ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 1:2.