Dobre wiadomości dla Barcelony. Jest blisko ważnego porozumienia

Ostatnie tygodnie były ciężkie dla władz Barcelony. Gavi został wyrejestrowany z rozgrywek ligi hiszpańskiej po tym, jak najpierw sąd zadecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego. Powodem tej decyzji było złożenie wniosku po terminie, więc Gavi widniał na stronie ligi jako piłkarz rezerw. Dodatkowo klub z Katalonii musiał zmniejszyć budżet na płace o 200 mln euro do końca czerwca, by móc kupować nowych zawodników i ich rejestrować. Wygląda na to, że klub zaczyna w tym kontekście wychodzić na prostą.

Najpierw mistrzostwo Hiszpanii, teraz porozumienie z władzami ligi. Dobre wieści dla Barcelony

Hiszpańskie media podają, że Barcelona jest blisko dojścia do porozumienia z władzami Primera Division, co do planu rentowności klubu. Pierwotnie decyzja w tej sprawie miała pojawić się w piątek 19 maja po zebraniu komisji, ale zielone światło powinno się pojawić w poniedziałek 22 maja. Do tej pory Barcelona podlegała zasadzie 1:4, tzn. żeby wydać jedno euro, musiała wcześniej zarobić cztery. Teraz będzie mowa o zasadzie 1:1. Co sprawiło, że władze ligi hiszpańskiej zaakceptują plan Barcelony?

Mistrzowie Hiszpanii szczegółowo przekazali, w jaki sposób zamierzają zmniejszyć budżet na płace o 200 mln euro, tzn. poprzez redukowanie wydatków i zwiększanie przychodów m.in. z umów sponsorskich. Teraz absolutnym priorytetem Barcelony jest zarejestrowanie piłkarzy z nowymi kontraktami, w tym Gaviego, Ronalda Araujo, Alejandro Balde czy Sergiego Roberto. Zaakceptowanie planu rentowności przez ligowe władze pozwoli też Barcelonie działać na rynku transferowym.

Niewykluczone, że zatwierdzenie planu rentowności pozwoli Barcelonie na sprowadzenie Leo Messiego. Nadzieję na powrót Argentyńczyka na Camp Nou ma Rafa Yuste, czyli wiceprezydent ds. sportowych w klubie z Katalonii. - Chcę, żeby Messi wrócił przez to, że wiele dał klubowi, jest jego wychowankiem, a my mamy z nim świetne relacje. Mam nadzieję, że on zdecyduje się wrócić do Barcelony - mówił działacz w rozmowie z DAZN.

FC Barcelona zagra jeszcze trzy mecze w tym sezonie ligi hiszpańskiej. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza zmierzy się z Realem Valladolid (23.05), Realem Mallorcą (28.05) i Celtą Vigo (04.06). Spotkanie z drużyną z Majorki będzie ostatnim na Camp Nou przed przebudową obiektu.