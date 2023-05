Ancelotti nie wytrzymał po pytaniu dziennikarza. Zirytowany rozwiał wątpliwości

Porażka w półfinale Ligi Mistrzów nie jest jedynym zmartwieniem Realu w tym sezonie. Niedawno oficjalnie przegrali rywalizację o mistrzostwo Hiszpanii z FC Barceloną, która zdobycie tytułu przypieczętowała wygraną 4:2 z Espanyolem. Mimo tego Real Madryt nie ma zamiaru zmieniać trenera.

Carlo Ancelotti zostaje w Realu Madryt. Wypełni kontrakt

Real Madryt z rozgrywek Ligi Mistrzów odpadł po deklasacji. Po pierwszym meczu kwestia awansu do finału była jeszcze otwarta, gdyż spotkanie z Manchesterem City zakończyło się remisem 1:1, w rewanżu wszystko się wyjaśniło. Piłkarze Pepa Guardioli rozbili madrycki zespół aż 4:0, po dwóch trafieniach Bernardo Silvy, i po bramkach Militao (samobójczej) oraz Juliana Alvareza.

Na konferencji prasowej po tym meczu dziennikarze dopytywali się Ancelottiego, czy w świetle tej porażki odejdzie z Realu. Włoski szkoleniowiec widocznie zirytowany pytaniem odpowiedział stanowczo. - Wszyscy dobrze wiedzą, jaka jest moja sytuacja - mam kontrakt do końca sezonu 2024 i chcę zostać - przyznał. Reporter dopytał trenera, czy dostał od klubu informację o chęci kontynuowania współpracy, na co 63-latek lakonicznie odparł: - Tak! - szybko ucinając temat.

Od dłuższego czasu zagraniczne powielają informację, że usługami Carlo Ancelottiego zainteresowana jest brazylijska federacja piłkarska. Nie jest to jednak zwykła plotka, bo potwierdził to jej prezes, Ednaldo Rodrigues, podczas wywiadu dla Agencji Reutera.

- Podziwiam go za uczciwość w jego pracy i za to, jak stała ona jest. Nie potrzebuje żadnych wprowadzeń, po prostu działa. To naprawdę topowy trener, który ma na swoim koncie wiele osiągnięć i wierzymy, że może mieć ich jeszcze więcej - przyznał Rodrigues.

Poza nazwiskiem Ancelottiego w kontekście nowego selekcjonera reprezentacji Brazylii wymienia się także dwóch Portugalczyków: Jose Mourinho i Jorge Jesusa. Obecnie kadrę prowadzi dotychczasowy selekcjoner reprezentacji Brazylii do lat 20, Ramon Menezes. Wcześniej przez sześć lat prowadził ją słynny Tite, lecz pożegnał się z prowadzeniem kadry po odpadnięciu z mistrzostw świata w Katarze w ćwierćfinale z Chorwacją.