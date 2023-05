Zapytali Lewandowskiego o transfer kolegi z Bayernu. "Można się za głowę złapać" [WIDEO]

W minioną niedzielę FC Barcelona wygrała 4:2 z Espanyolem, czym przypieczętowała 27. tytuł mistrza Hiszpanii już na cztery kolejki przed końcem sezonu. Dzięki temu władze klubu mogą w pełni skupić się na rynku transferowym. Tym bardziej że z drużyny odchodzi Sergio Busquets i celem numer jeden jest sprowadzenie jego następcy. W gronie faworytów wymieniano m.in. Martina Zubimendiego, choć w ostatnich dniach media pisały o kandydaturze Joshui Kimmicha. Niemiec źle przyjął zwolnienie Juliana Nagelsmanna i ma być rzekomo gotowy na zmianę barw, z czego zamierzają skorzystać Katalończycy.

Lewandowski skomentował plotki o transferze Kimmicha. "Oczywiście, że bym włożył ten puzzelek"

"Kimmich idealnie wpasowałby się w profil poszukiwanego przez sztab szkoleniowy piłkarza" - napisało kilka dni temu "Mundo Deportivo" sugerując, że Barcelona ruszy do walki o pomocnika. Co więcej, Niemiec ma być najlepszą opcją dla Hiszpanów - jego transfer byłby tańszy niż sprowadzenie Zubimendiego.

Teraz głos w sprawie zabrał Robert Lewandowski. Polak miał okazję grać z Kimmichem w barwach Bayernu Monachium przez niespełna siedem lat i doskonale zna potencjał zawodnika. O to, czy napastnik kontaktował się ostatnio z Niemcem w sprawie transferu do Barcelony, zapytał go jeden z dziennikarzy CANAL+ Sport.

- Nie, nie pisałem ostatnio. Wiem, do czego zmierzasz. Sam usłyszałem te plotki, ale nie pisałem z nim, bo to chyba nie ten moment - powiedział Lewandowski. Dziennikarz nie odpuścił i próbował "pociągnąć za język" Polaka, pytając, czy Kimmich pasowałby do stylu gry Barcelony.

- Oczywiście, że bym włożył ten "puzzelek" (w postaci Niemca, przy. red.), ale nie chce się wypowiadać, bo tak naprawdę nie znam tematu i w ogóle nie wiem, czy to nie jest jakaś "kaczka dziennikarska". Wielokrotnie one się zdarzały. Jeśli chodzi o rzeczy związane ze mną czy z Barceloną to już wielokrotnie w tej rundzie słyszałem takie rzeczy, że można się za głowę złapać - odpowiedział stanowczo Lewandowski. Na koniec Polak podkreślił, że nie ma zamiaru ingerować w transfery Barcelony.

Niepewna przyszłość Kimmicha w Bayernie

O tym, czy ostatecznie Kimmich przejdzie do stolicy Katalonii, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Transfer nie będzie jednak łatwy, bowiem zainteresowani Niemcem są m.in. Manchester City czy Real Madryt.

W bieżącym sezonie Kimmich rozegrał 45 meczów, w których strzelił siedem goli i zaliczył 11 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 2025 roku, ale wygląda na to, że już latem opuści klub, tym bardziej że kilka razy podpadł władzom Bayernu.