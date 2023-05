O której FC Barcelona - Real Sociedad? Gdzie oglądać kolejny mecz Lewandowski? [TRANSMISJA TV]

FC Barcelona jest już pewna 27. mistrzostwa Hiszpanii. Zespół Xaviego zapewnił sobie tytuł po zwycięstwie w poprzedniej kolejce z Espanyolem. Wciąż jednak toczy się walka o tytuł najlepszego strzelca La Liga.

Robert Lewandowski walczy o koronę króla strzelców. Kolejnym rywalem Real Sociedad

Robert Lewandowski strzelił w tym sezonie 21 goli i ma cztery bramki przewagi nad Karimem Benzemą oraz sześć nad Joselu z Espanyolu. Sam Xavi zapowiedział, że jednym z celów drużyny na końcówkę tego sezonu jest pomoc Polakowi w zdobyciu tego tytułu. Ostatnie kolejki to dla Lewandowskiego także szansa, aby pokazać, że to koniec jego słabej formy.

Mimo problemów Lewandowski już zapisał się w historii Barcelony. Jest piątym napastnikiem, którzy strzelił co najmniej 30 goli w pierwszym sezonie po przyjściu do klubu. Udało się to wcześniej tylko czterem innym piłkarzom. Byli to Ronaldo Nazario (47 gole w 1996-97), Romario (32 w 1993-94), Quini (32 w 1980-81), Hans Krankl (36 w 1978-79).

W najbliższej kolejce FC Barcelona zmierzy się u siebie z Realem Sociedad, z którym nie miała problemów w ostatnich meczach. Bilans pięciu ostatnich meczów w La Liga przeciwko temu rywalowi to pięć zwycięstw, 17 goli strzelonych i tylko pięć straconych. Real Sociedad prezentuje się w tym sezonie bardzo dobrze. Nie przegrał ani jednego z ostatnich pięciu meczów i prawdopodobnie zakończy rozgrywki na czwartym miejscu w sezonie. Obecnie pięć punktów przewagi nad piątym Villarrealem.

Barcelona przystąpi do tego meczu niemal bez osłabień. Z powodu pauzy za żółte kartki nie zagra Gavi.

O której FC Barcelona - Real Sociedad? Gdzie oglądać kolejny mecz Roberta Lewandowskiego? Transmisja TV

Spotkanie FC Barcelona - Real Sociedad odbędzie się w sobotę o godzinie 21:00 na Camp Nou. Transmisja z tego spotkania na Canal+Sport 2, a także w serwisie streamingowym Canal+Online. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.