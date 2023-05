Kibice Barcelony oburzeni. Wystarczyło jedno zdjęcie. Potraktowali to jak zniewagę

Na konto na Twitterze oficjalny profil La Ligi wstawił grafikę przedstawiającą kluczowych dla zdobycia mistrzostwa piłkarzy defensywnych. Na zdjęciu widać bramkarza, Marca Andre Ter Stegena, a także czwórkę obrońców. Ronalda Araujo, Julesa Kounde oraz Andreasa Christensena. Uwagę przykuł czwarty Eric Garcia. Zdaniem kibiców powinien być tam ktoś inny.

Kibice w szoku. "Jeśli nie chcecie uszanować mistrza, zamilczcie"

Według kibiców FC Barcelony nieporozumieniem jest, że na grafice znajduje się Garcia, a nie Alejandro Balde. 19-latek odegrał bowiem większą rolę w zdobyciu mistrzostwa, występując w większości meczów ligowych jako podstawowy obrońca. Balde dotychczas w La Lidze opuścił jedynie cztery spotkania, a wystąpił w 30. W tym czasie zdobył jedną bramkę i zanotował sześć asyst.

Eric Garcia z kolei w La Lidze w tym sezonie rozegrał 20 meczów, w których raz trafił do siatki rywali. Kibice nie kryją zdziwienia, widząc go, zamiast Balde. Cała grafika przez La Ligę została okraszona podpisem "Są nie do przejścia". Tym bardziej dziwi, dlaczego widnieje tam piłkarz z mniejszym wkładem w tytuł.

Kibice bronią Alejandro Balde. Nie zostawili suchej nitki na La Lidze

W sekcji komentarzy zawrzało. "Jeśli nie macie zamiaru oddać szacunku mistrzowi, zamilczcie" - pisze jeden użytkownik Twittera.

Inni publikują zdjęcia i memy podkreślające, jak bardzo do całego zestawienia nie pasuje Eric Garcia. Inny internauta wstawił obrazek przedstawiający kilku żołnierzy, a wśród nich wyróżniającego się klauna.

Jak widać, swoją dyspozycją w obecnym sezonie Alejandro Balde zapracował na wielki szacunek wśród kibiców. Tak wielki, że ci stoją za nim murem nawet w takich kwestiach, jak grafika La Ligi w mediach społecznościowych.

Teraz media hiszpańskie informują, że FC Barcelona planuje przedłużyć kontrakt ze swoim wychowankiem. Obecna umowa Balde obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Jak donosi "Sport", wszystkie szczegóły dotyczące nowego kontraktu zostały już uzgodnione z piłkarzem. Na jego mocy 19-latek zostanie w Barcelonie do 2027 roku, a klauzula odejścia będzie wynosiła aż miliard euro.