Media: Real Madryt wytypował zmiennika swojej gwiazdy. Ma aż 33 lata

Real Madryt po wyeliminowaniu z Ligi Mistrzów oraz po rozstrzygnięciach na krajowym podwórku zaczyna intensyfikować działania na rynku transferowym. "Królewscy" są już bardzo blisko pozyskania Jude Bellinghama z Borussii Dortmund, a w planach mają również wzmocnienie linii ataku w celu zakontraktowania zmiennika Karima Benzemy.

REKLAMA

Zobacz wideo Jacek Magiera komentuje plotki o nowej pracy

Real wytypował nazwisko zmiennika Benzemy. To 33-latek z Espanyolu

Głównym kandydatem do takiej roli jest Joselu z Espanyolu. O zainteresowaniu 33-latkiem poinformowało "Relevo", które wymienia kilka argumentów, dla których to właśnie on został wytypowany do takiej roli. Przede wszystkim Carlo Ancelotti poprosił Florentino Pereza o transfer napastnika, gdyż Mariano Diaz, który miał być zmiennikiem Francuza, okazał się kompletnym niewypałem i latem odejdzie z klubu.

Media: FC Barcelona upatrzyła sobie następcę Xaviego. To nie żart

W dodatku "Królewscy" z uwagi na przyjście brazylijskiego wielkiego talentu Endricka w 2024 roku szukają opcji krótkoterminowej, która zaakceptuje swoją rolę. 33-latek nie powinien mieć z tym problemów, zwłaszcza że wychowywał się z Realu Madryt Castilla, czyli rezerwach klubu ze Santiago Bernabeu.

Ponadto nie będzie to być opcja kosztowna, gdyż, mimo kontraktu do 2025 roku, Espanyol jest na dobrej drodze, aby spaść z La Liga. Aktualnie zajmują oni przedostatnie miejsce z czterema punktami straty do pierwszej bezpiecznej lokaty, którą piastuje Real Valladolid. Do końca sezonu pozostały cztery spotkania.

Co najważniejsze Joselu w tym sezonie prezentuje odpowiedni poziom sportowy. W barwach zespołu z dołu tabeli zdobył 15 bramek. Więcej od niego mają jedynie Karim Benzema (17) oraz Robert Lewandowski (21). To kolejny sezon, w którym 33-latek jest gwarantem goli. W ostatnich latach trafiał do siatki czternaście razy oraz dwukrotnie po jedenaście.

Lewandowski na imprezie Barcelony. Wszedł nietypowo. Już o tym piszą [WIDEO]

Zmiennik Karima Benzemy jest jedną z najpilniejszych potrzeb Realu podczas letniego okna transferowego. Francuz w tym sezonie z powodu kontuzji opuścił aż 13 z 34 gier, co mocno wpłynęło na jego dorobek bramkowy oraz wyniki "Królewskich", którzy mają aż czternaście punktów straty do FC Barcelony.