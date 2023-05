Media: FC Barcelona upatrzyła sobie następcę Xaviego. To nie żart

FC Barcelona w niedzielę, na cztery kolejki przed końcem sezonu, zapewniła sobie tytuł mistrza Hiszpanii. To największy trenerski sukces Xaviego, który prowadzi tę drużynę już drugi sezon. Pod wodzą 43-latka klub odzyskał to trofeum po czterech latach przerwy. Tymczasem zamiast wdzięczności w mediach pojawiły się spekulacje, jakoby FC Barcelona szykowała się do zatrudnienia innego szkoleniowca.

Xavi ma się kogo obawiać. FC Barcelona upatrzyła sobie jego następcę

Według katalońskiego "Sportu" klub z Camp Nou nie pozostaje obojętny na poczynania konkurencji. Wrażenie na klubowych działaczach miały zrobić przede wszystkim efekty pracy trenerskiej Michela w pobliskiej Gironie. Dziennik sugeruje, że to właśnie pochodzący z Madrytu 47-latek jest kandydatem na przyszłego szkoleniowca FC Barcelony. Oczywiście w tym momencie pozycja Xaviego jest niezagrożona. Mowa tu o bliżej nieokreślonej przyszłości.

Michel do Girony trafił w lipcu 2021 r., kiedy to zespół znajdował się jeszcze w Segunda Division. Już w pierwszym sezonie w dramatycznych okolicznościach wywalczył awans do La Liga. Jego zespół co prawda zajął dopiero szóste miejsce, ale okazał się najlepszy w barażach, co też jest imponujące. W obecnej kampanii beniaminek pod wodzą Michela spisuje się rewelacyjnie. Niespodziewanie bije się o europejskie puchary. W tym momencie zajmuje siódme miejsce, dające prawo gry w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Girona musi jednak uważać, bo tylko punkt mniej mają Athletic Bilbao, Osasuna Pampeluna i FC Sevilla, a dwa punkty mniej - Rayo Vallecano.

W sumie Michel może pochwalić się w Gironie skutecznością na poziomie 1,57 punktu na mecz. Takich liczb nie notował u poprzednich pracodawców - w Huesce i Rayo Vallecano. To zachęciło działaczy ze stolicy Katalonii. "Oczywiście oczekują, że Xavi będzie trenował FC Barcelonę przez wiele lat, ale widzą w trenerze z Madrytu kogoś, kto może pewnego dnia zasiąść na ławce i odnieść sukces" - twierdzi "Sport".