Barcelona idzie po gwiazdę Manchesteru City. "Przejmuje inicjatywę"

Manchester City ma spore szanse na to, by zakończyć sezon z potrójną koroną. Zespół prowadzony przez Pepa Guardiolę awansował do finału Ligi Mistrzów po dwumeczu z Realem Madryt, jest liderem ligi angielskiej, a dodatkowo zagra w finale FA Cup z Manchesterem United. Wiele wskazuje na to, że w trakcie letniego okna transferowego dojdzie tam do sporych przetasowań. Do przenosin na Etihad Stadium przymierzany jest m.in. Josko Gvardiol z RB Lipsk czy Alphonso Davies z Bayernu Monachium. Z klubu może jednak odejść jedna z gwiazd.

Media: Barcelona rusza po Ilkaya Gundogana. "Przejęcie inicjatywy"

Hiszpański dziennik "Sport" informuje, że FC Barcelona jest zainteresowana Ilkayem Gundoganem z Manchesteru City i przejmuje inicjatywę w walce o ten transfer. Kontrakt Niemca z klubem z Etihad Stadium wygasa z końcem tego sezonu. Pep Guardiola uważa Gundogana za kluczową część w swoim projekcie, ale klub oferuje mu przedłużenie umowy maksymalnie o jeden sezon, podczas gdy sam chciałby zostać na kolejne dwa lata. Barcelona z kolei jest gotowa dać mu trzyletni kontrakt. "Sport" dodaje, że sytuacji przygląda się Arsenal.

Pierwsze informacje o zainteresowaniu Ilkayem Gundoganem ze strony Barcelony pojawiły się już w listopadzie zeszłego roku. Niemiec jest uważany za potencjalnego następcę Sergio Busquetsa, który ogłosił swoje odejście z końcem tego sezonu. Obecnie Gundogan ma zarabiać w Anglii ponad osiem mln euro rocznie, ale miałby zgodzić się na obniżkę zarobków przy okazji transferu do Barcelony. Warto zaznaczyć, że mistrz Hiszpanii musi latem zmniejszyć budżet na płace o 200 mln euro, żeby móc kupować nowych piłkarzy i ich rejestrować do rozgrywek Primera Division.

Ilkay Gundogan gra dla Manchesteru City od lata 2016 roku, gdy odszedł z Borussii Dortmund za 27 mln euro. Niemiec zagrał w ponad 300 spotkaniach klubu z Etihad Stadium i wygrał m.in. cztery mistrzostwa Anglii, cztery Puchary Ligi Angielskiej oraz dwie Tarcze Wspólnoty. Jego statystyki z tego sezonu to dziewięć goli i siedem asyst w 48 meczach, licząc rozgrywki krajowe oraz europejskie puchary.