Będą zmiany w Realu. Fiasko w półfinale LM nie pozostanie bez echa. Ancelotti już wie

Pewne jest, że Real Madryt zakończy sezon z trzema trofeami, czyli Pucharem Króla, Superpucharem UEFA i Klubowym Mistrzostwem Świata. Zespół prowadzony przez Carlo Ancelottiego przegrał walkę o mistrzostwo Hiszpanii z Barceloną, a w półfinale Ligi Mistrzów został wyeliminowany przez Manchester City. Szczególnie klęska w LM jest końcem pewnej epoki zdaniem hiszpańskich dziennikarzy. "Real po prostu nie dojechał na ten mecz. Drużyna Ancelottiego nie była w stanie rywalizować z jakością, intensywnością i porządkiem w grze Manchesteru City" - czytamy w artykułach.

Real Madryt planuje ważne zmiany. Ale nie zmieni szkoleniowca. "Jest wspaniały"

Carlo Ancelotti ma ważny kontrakt z Realem Madryt do końca czerwca 2024 roku, natomiast mimo to od kilkunastu tygodni jest przymierzany do objęcia reprezentacji Brazylii. - Nie ma już sensu tego ukrywać. Ancelotti jest naszym faworytem. Jeszcze nie otrzymał od nas konkretnej propozycji, ale badamy, czy chciałby przyjść - komentował Ednaldo Rodrigues, prezes brazylijskiej federacji. Ancelotti regularnie podkreśla w rozmowach z dziennikarzami, że chce zostać w Realu Madryt.

Zdaniem "The Athletic" Real Madryt planuje pewne zmiany, ale nie zakładają one zmiany szkoleniowca. To oznacza, że Carlo Ancelotti może być spokojny o pozostanie na stanowisku. Obie strony rozmawiają już o transferach i okresie przed nowym sezonem. "Trener jest wspaniały, dzięki niemu cały zespół jest rodziną. Jest wsparcie i jedność, a tylko on potrafi to zrobić" - to cytat z zaufanego źródła, podawany przez "The Athletic". - Ancelotti ma z nami ważny kontrakt. Wygrał wszystko i jest świetnym trenerem - stwierdził Emilio Butragueno, dyrektor ds. Instytucjonalnych Realu.

Głównym celem Realu Madryt w letnim oknie transferowym ma być Jude Bellingham z Borussii Dortmund. Anglik ma podpisać kontrakt ważny do czerwca 2029 roku, a zdaniem niemieckich mediów zarobi 20 mln euro brutto rocznie. Real Madryt ma za niego zapłacić ponad 100 mln euro. Warto dodać, że w mediach pojawiają się też informacje o zainteresowaniu Realu m.in. Kylianem Mbappe z Paris Saint-Germain, Erlingiem Haalandem z Manchesteru City czy Alphonso Daviesem z Bayernu Monachium.