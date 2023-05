Tak Lewandowski trafił do Barcelony. Xavi ujawnił. "Pomyślałem, bomba"

Robert Lewandowski latem zeszłego roku opuścił Bayern Monachium i przeniósł się do FC Barcelony. W nowej drużynie niezmiennie pokazuje klasę, jego bramki pozwoliły zdobyć mistrzostwo oraz Superpuchar Hiszpanii. On sam natomiast ma duże szanse na koronę króla strzelców La Liga.

REKLAMA

Zobacz wideo "Wyszedł Juergen Klopp i ciężko było odmówić"

Xavi opowiedział o tym, jak Robert Lewandowski trafił do FC Barcelony. "Wtedy pojawił się pomysł"

Od samego początku wielkim zwolennikiem tego transferu był Xavi, który cenił Polaka nie tylko za wysokie umiejętności, ale i cechy charakteru. Trener liczył, że doświadczony i utytułowany napastnik stanie się jednym z liderów szatni i będzie wspierał młodych i utalentowanych zawodników.

Barcelona może zapomnieć o Messim? Tej oferty nie przebiją. Szalone

Kulisy tego transferu odsłonięto w dokumencie "Lewandowski Nieznany". Szkoleniowiec zdradził, że klub potrzebował wielkiej gwiazdy, jakiej nie miał od czasu odejścia Messiego. - Zastanawialiśmy się, kto mógłby być taką postacią i wtedy pojawił się pomysł z Lewandowskim. Laporta (prezes klubu - red.) powiedział nam, że Robert chciałby kontynuować karierę w FC Barcelonie. Pomyślałem, że to byłaby bomba - wyjaśnił, cytowany przez fcbarcelonanoticias.com.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Jedno z pierwszych spotkań Xaviego z Lewandowskim miało miejsce w nietypowych okolicznościach. Szkoleniowiec był w parku z dziećmi, gdy skontaktował się z nim dyrektor sportowy Mateu Alemany i poprosił, aby dołączył do wideokonferencji. - Nagle dołączył Lewandowski. Pozdrowiłem go i powiedziałem, że to zaszczyt, że chce przyjść - zdradził 43-latek.

Robert Lewandowski szybko zyskał sympatię fanów FC Barcelony

Polak nie potrzebował wiele czasu, aby stać się ulubieńcem kibiców z Camp Nou, co nie umknęło uwadze Xaviego. - Stworzyło się między nimi coś magicznego. Jest szczęśliwy, jest jak chłopiec, cieszy się - powiedział. Sam Lewandowski od pierwszych dni był pod wielkim wrażeniem fanów. - Moja prezentacja w Barcelonie była imponująca. Nie potrafiłem zrozumieć, że w dniu roboczym pojawiło się 60 tysięcy ludzi - wyznał.

Czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Trener ukarany czerwoną kartką za to, co zrobił [WIDEO]

Do tej pory Robert Lewandowski rozegrał 42 spotkania w barwach FC Barcelony. Jego dorobek to 31 bramek oraz siedem asyst.