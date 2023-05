Po latach prawda wyszła na jaw. Tak Barcelona "załatwiła" Neymara

Chociaż tego lata minie równo sześć lat od odejścia Neymara z FC Barcelony do PSG, temat Brazylijczyka regularnie wraca w kontekście klubu z Camp Nou. Z jednej strony to doniesienia o jego ewentualnym powrocie, a z drugiej ciągłe problemy finansowe związane z pobytem zawodnika w klubie. W październiku ubiegłego roku w stolicy Katalonii ruszył proces Neymara, który oskarżony jest o oszustwa finansowe przy załatwianiu transferu z Santosu do FC Barcelony w 2013 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Kuszczak ocenia reprezentację Polski. Bezkompromisowa opinia

Był na walizkach i na wylocie z FC Barcelony. Wszystko się zmieniło. W ostatniej chwili

FC Barcelona mocno kombinowała przy opłacaniu pensji Neymara. Po latach wyszło na jaw

Na brak problemów nie narzeka także FC Barcelona. Z miniony weekend drużyna Xaviego Hernandeza przypieczętowała tytuł mistrzowski po wygranej z Espanyolem, ale w biurach na Camp Nou nie może być dnia spokoju. Jak nie sprawa opłacania Jose Marii Enriqueza Negreiry, byłego wiceprzewodniczącego komisji sędziowskiej, to teraz hiszpańskie media dotarły do dokumentów, które ukazują ogromne przelewy na rzecz spółek związanych z Neymarem i jego rodziną w latach 2015-2018.

Dziennik "El Confidential" dotarł do dokumentów, które zostały dołączone do sprawy Negreiry. Wynika z nich, że FC Barcelona w wyżej wspomnianym okresie wypłaciła spółkom powiązanym z Neymarem i jego bliskimi kwotę blisko 28 milionów euro. Klub miał oświadczyć, że były to płatności na rzecz "usług niezależnych profesjonalistów", ale w 2016 roku sąd skazał jeden z nich za oszustwa podatkowe.

Większość z przelewów, o których mowa, były to kwoty około 400 tysięcy euro, ale nie brakowało też wpłat w wysokości nawet 950 tysięcy euro. Z faktur przedstawionych przez hiszpańskiego fiskusa wynika, że trafiały one do spółek N&N Administracao, N&N Consultoria Esportiva i Agencia BO NR Sports, które są powiązane z Neymarem i jego rodziną. Większość z nich została opłacona w celu ukrycia prawdziwych zarobków zawodnika, żeby ten nie musiał odprowadzać z tego tytułu należnych podatków.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Real Madryt planuje wielkie wzmocnienia. Znów będzie galaktyczny. Nie tylko Mbappe

Kolejne zawirowania wokół Barcelony i Neymara przeszkodzą w realizacji jego marzenia?

W Paryżu nie ukrywają, że mogą rozstać się z Neymarem, a także sam zawodnik ma być otwarty na odejście ze stolicy Francji. Zdaniem portalu Relevo wymarzonym kierunkiem Brazylijczyka jest powrót do Barcelony. Na przeszkodzie może jednak stanąć sytuacja finansowa klubu, który walczy teraz o możliwość powrotu Leo Messiego.