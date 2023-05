Ten duet to byłyby "Gwiezdne wojny" - były reprezentant Polski o planach Barcelony

FC Barcelona powoli może myśleć o zakończeniu sezonu. Katalończycy w minioną niedzielę przypieczętowali mistrzostwo Hiszpanii, które było drugim trofeum drużyny Xaviego Hernandeza po zdobytym w styczniu Superpucharze Hiszpanii. Piłkarzom Barcelony pozostało dograć cztery spotkania ligowe, udać się na wakacje, a w klubowych biurach będą trwały przygotowania do następnych rozgrywek.

Nowy kapitan FC Barcelony wybrany. Wygrał z Lewandowskim. To 24-latek

A jakie właśnie będą te rozgrywki? Z duetem Leo Messi i Robert Lewandowskim w ataku FC Barcelony? Argentyńczykowi z końcem czerwca wygasa kontrakt PSG i będzie wtedy wolnym zawodnikiem. Ciągle jednak nie wiadomo, czy ostatecznie wróci do Barcelony, czy może powędruje poza Europę. W biurach na Camp Nou ciągle czekają na zielone światło od La Ligi w sprawie możliwości rejestrowania nowych zawodników.

Były reprezentant Polski nie wątpliwości co do współpracy Roberta Lewandowskiego z Leo Messim

- Messi bez względu na pieniądze powinien wrócić do Barcelony, jeśli chce pięknie zwieńczyć swoją karierę. Jeżeli zależy mu na pieniądzach to wybierze inną ofertę - analizował były reprezentant Polski, Jacek Ziober w rozmowie z TVP Sport.

Lewandowski z Messim - zdaniem Ziobera - stanowiliby doskonały duet na boisku. - Messi nie będzie robił rajdów przez pół boiska i sam wykańczał swoje akcje. Musi szukać współpracy, a jestem zdania, że z Lewandowskim znalazłby wspólny język. Ten duet to byłyby "Gwiezdne wojny". Szkoda, że Barcelona wcześniej nie wyciągnęła "Lewego" z Bayernu - stwierdził.

Kosztowne marzenie Barcelony. Trzeba będzie sporo poświęcić

- Messi nie jest dziewiątką i nigdy nie będzie [...]. Nie stanie w polu karnym i nie będzie czekał na podania. Po pierwsze wzrost nie ten, po drugie on nie zrobi różnicy w polu karnym. Lewandowski może być spokojny. Jeśli Argentyńczyk wróci to będą grać razem - dodał 47-krotny reprezentant Polski.

Zanim jednak do ewentualnego powrotu Messiego do Barcelony dojdzie, to kataloński klub musi rozegrać spotkania z Realem Sociedad, Realem Valladolid, Mallorcą i Celtą Vigo. W nich swoje liczby może poprawić Robert Lewandowski, który w rozgrywkach ligowych zdobył dotychczas 21 bramek i jest na prostej drodze do zdobycia nagrody Pichichi dla najlepszego strzelca hiszpańskich rozgrywek.