Xavi się uparł. Kosztowne marzenie Barcelony. Trzeba będzie sporo poświęcić

Sergio Busquets przez lata gwarantował trenerom FC Barcelony niebywałą jakość na pozycji defensywnego pomocnika. Po zakończeniu obecnego sezonu Hiszpan odejdzie, a klub będzie musiał zająć się zastąpieniem go. Hiszpańskie media wskazują, ze głównym kandydatem na pozycję numer sześć jest Martin Zubimendi z Realu Sociedad. Baskowie nie chcą jednak sprzedawać gwiazdy, wiec żądają gigantycznych pieniędzy.

Martin Zubimendi nie na sprzedaż? FC Barcelona szykuje ciekawą ofertę, bo Xavi się uparł

"Mundo Deportivo" informuje, że Real Sociedad stanowczo odmawia sprzedaży Martina Zubimendiego i nie chce nawet podejmować rozmów z władzami FC Barcelony. Klub jest zdania, że każdy zainteresowany ściągnięciem pomocnika powinien po prostu wpłacić klauzulę, zawartą w jego kontrakcie. Tą ustalono na 60 milionów euro, a więc kwotę, na którą FC Barcelona nie może sobie pozwolić.

Najbardziej zdeterminowany, by pozyskać Zubimendiego, jest jednak Xavi. Hiszpański szkoleniowiec uważa, że to właśnie ten zawodnik jako jedyny może godnie zastąpić Busquetsa. Z tego powodu ma naciskać na władze klubu, a te szukają opcji, by skusić Real Sociedad. Jednym z wymyślonych sposób ma być włączenie do transakcji niechcianego zawodnika.

Chodzi o Sergino Desta, który przebywa na wypożyczeniu w AC Milanie i po sezonie wróci do Barcelony. Zawodnik nie sprawdził się ani na Camp Nou, ani na San Siro i prawdopodobnie będzie musiał poszukać sobie nowego pracodawcy. Sociedad jako swój priorytet transferowy na lato wskazuje sprowadzenie bocznego obrońcy i to właśnie Amerykanin mógłby załatać tę dziurę.

Gdyby Baskowie faktycznie byli zainteresowani Destem, to FC Barcelona byłaby skłonna dopłacić, by w ramach wymiany ściągnąć Zubimendiego. W tym sezonie środkowy pomocnik rozegrał 40 meczów we wszystkich rozgrywkach, strzelił jednego gola i zaliczył trzy asysty. Portal Transfermarkt.de wycenia go na 40 milionów euro.