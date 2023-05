Na razie leje się szampan, ale przyszłość Barcelony i Lewandowskiego jest niepewna

To mistrzostwo zdobyte pomimo wszystko - w środku rewolucji, afer, chaosu w gabinetach i po trzech latach czekania. Barcelona świętuje akurat w sezonie, w którym nie była faworytem, po lecie, w którym zaciągała finansowe dźwignie i zmieniała się w ekspresowym tempie. Z Xavim Hernandezem, który był obietnicą sukcesów, ale nie ich gwarancją. Podobnie jak cała odmłodzona szatnia, osierocona przez Leo Messiego. Do tego Real Madryt wydawał się wielki, dopiero co zdobył mistrzostwo i Ligę Mistrzów, za sobą miał znacznie spokojniejsze lato, a w pierwszym Klasyku potwierdził, że jest zespołem znacznie bardziej uporządkowanym. To wszystko nadaje teraz smak temu mistrzostwu.

- Triumf w pierwszym sezonie to naprawdę wielki wyczyn, patrząc na to, jaki proces przechodziła Barcelona, jaki proces przechodzimy cały czas i jak ciężko było w ostatnich latach - mówił Robert Lewandowski zaraz po meczu przed kamerami Eleven. - Dla większości chłopaków jest to pierwsze mistrzostwo. Dla nich to ogromna wartość. Sam pamiętam, jak zdobyłem pierwsze mistrzostwo, jakie emocje temu towarzyszą, jak w głowie rodzi się pewność siebie i spokój na kolejne sezony - dodał.

Znów nadszedł maj i znów Lewandowski jest obwieszany złotem. To specjalista od zdobywania krajowych mistrzostw, ale nawet dla niego triumf z Barceloną jest czymś nowym. Mistrzem został dwunasty raz - od 2010 r., kiedy wyjechał z Polski, nie triumfował raptem w dwóch sezonach, jeszcze w Dortmundzie. I trzeba wrócić do tamtych właśnie czasów, by znaleźć moment, w którym na Lewandowskim spoczywała tak duża presja i konieczność udowodnienia, że klub postawił na właściwą osobę. Kibice szukali nowego idola, prezes - nowej gwiazdy, a odmłodzona szatnia rozglądała się za nowym liderem. Żonglowano liczbami: 50 milionów euro za 34-latka. Wątpiono: pomoże przez dwa, może trzy sezony, a kontrakt podpisał na cztery lata. I te wątpliwości pozostają, choć Lewandowski w pierwszym roku zdecydowanie się sprawdził. Uzbierał już 21 goli i znów - jedenasty raz w karierze! - przekroczył barierę dwudziestu trafień. Bez jego goli tego mistrzostwa by nie było. To on rozpędzał Barcelonę na początku i pomagał jej uwierzyć, że wytrzyma narzucone przez Real tempo. To on zdobył niemal 1/3 jej ligowych bramek. Później miał oczywiście kilka słabszych miesięcy, gdy piłka nie słuchała go jak wcześniej. Ale spojrzenie z perspektywy działa uspokajająco - pierwszy sezon, a tu mistrzostwo i prawdopodobnie statuetka dla najlepszego strzelca.

Przyszłość jest jednak niewiadomą - zarówno w kontekście Lewandowskiego, jak i całej Barcelony. Jak wiele będzie takich miesięcy, jak te ostatnie, gdy brakowało goli i udanych akcji? Jak często powtarzać się będą kontuzje, które wcześniej go omijały? Czy wciąż będzie liderem Barcelony? Co z Messim? Jak trwały okaże się sukces oparty o jednobramkowe zwycięstwa? I wreszcie - jakie będą kolejne ruchy klubu, który jest znacznie bardziej poukładany na boisku niż w gabinetach?

Jeszcze kilka miesięcy temu, zanim rozpoczął się sezon, Barcelona miała mnóstwo potrzeb. Wydawała za dużo pieniędzy na wynagrodzenia, brakowało na transfery, które marzyły się Joanowi Laporcie. Xavi też wypatrywał wzmocnień, bo już wcześniej diagnozował, że w drużynie brakuje życia i piłkarzy głodnych sukcesu. Był już trenerem Barcelony od kilku miesięcy i zdążył przywrócić stare zasady - kary za spóźnienia, obowiązek wspólnego jedzenia posiłków przed treningami i kilka innych szczegółów, które były normą, gdy sam zakładał jeszcze krótkie spodenki. Na początku pracy Xavi miał odbyć rozmowę z Sergio Busquetsem, podczas której dopytywał, jak na co dzień funkcjonuje zespół i był przerażony, jak bardzo zbłądził zespół, w którym do 2015 r. wszystko było poukładane. - Spadły standardy - miał powtarzać w bliskim gronie. Do ich podniesienia przydał mu się Lewandowski - symbol profesjonalizmu i piłkarz regularnie triumfujący, który sprawdził się w roli mentora dla Gaviego i Pedriego, młodszych od niego o szesnaście i czternaście lat.

Ale znacznie łatwiej było przywrócić dyscyplinę niż sukcesy. W tym locie po mistrzostwo nie brakowało turbulencji - jeszcze latem Barcelona boksowała się z Frenkim De Jongiem, którego zmuszała do opuszczenia klubu. Później weterani - Busquets, Pique i Alba - wściekali się na dyrektorów, którzy naciskali, by obniżyli swoje pensje. Alba miał też pretensje do Xaviego, że wystawia go tak rzadko i forsuje 19-letniego Alejandro Balde. Pique również nie najlepiej przyjął informację na początku sezonu, że będzie grał mniej niż dotychczas. Zapowiadał sportową walkę o miejsce w składzie, ale złożył też deklarację, że ustąpi, gdy sam poczuje, że nie gra już na wysokim poziomie. W listopadzie, dwa tygodnie po poważnym błędzie z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów, zakończył karierę. Nadąsany przez sporą część sezonu był Frank Kessie, który grał mniej niż oczekiwał. Ale na każdego niezadowolonego przypadał młody zdolny: rozkwitali Pedri i Gavi, w obronie do roli lidera dorósł Ronald Araujo, a po lewej stronie niesamowicie rozwijał się Balde.

Xaviemu udało się obudzić w drużynie głód, którego brakowało mu w poprzednim sezonie. Temu właśnie zawdzięcza zdobycie mistrzostwa. Jego drużyna nie rzucała bowiem na kolana atrakcyjną grą, rzadko deklasowała słabszych rywali, częściej przepychała mecze (aż jedenaście razy wygrywała 1:0) niż odpalała fajerwerki. Łatwiej było zachwycić się jej pressingiem i szalonym pragnieniem odzyskania piłki niż wielopodaniowymi akcjami, które kojarzymy z jej stylem. Rekordów szukamy z tyłu, nie z przodu. Barcelona straciła tylko 13 goli i 11 razy kończyła mecze bez straconej bramki. To jednak sezon daleki od idealnego. Barcelona zwyciężała w lidze, ale była niewystarczająco dobra, by odnosić sukcesy w Europie - z Ligi Mistrzów odpadła już po fazie grupowej, a z Ligi Europy już w 1/16 po dwumeczu z Manchesterem United. Boli też odpadnięcie z Pucharu Króla po 0:4 z Realem Madryt, które jednocześnie przypomina, że dominacja w Hiszpanii, mimo zdobycia mistrzostwa już cztery kolejki przed końcem sezonu, nie musi być trwała.

Remont wciąż trwa. Ale za co i kto go przeprowadzi?

Mimo olbrzymiego zamieszania Barcelona wylała w tym sezonie fundament - ze świetnym ter Stegenem w bramce, z solidną obroną, świetnym środkiem pola, Gavim jako fałszywym skrzydłowym i Lewandowskim w ataku. Ale wciąż potrzeba jej wzmocnień i rozszerzenia kadry, by nie cierpiała za każdym razem, gdy pojawią się kontuzje, i by miała alternatywne plany na mecze w Europie. Z mistrzowskim pucharem w rękach Barcelona stoi w środku rewolucji. Po sezonie odejdzie Sergio Busquets, którego Xavi wystawił w tym sezonie w aż 39 meczach. Pożegnać może się także Jordi Alba, a od kilku miesięcy w klubie nie ma już Pique. Pytania o liderów i doświadczenie prawdopodobnie wrócą więc lada chwila. Nie wiadomo nawet, kto będzie szukał ich następców, bo dotychczasowy dyrektor Mateu Alemany za kilka tygodni będzie już budował Aston Villę. Nie wiadomo też, za co Barcelona dalej będzie remontowana, bo jej sytuacja finansowa od lat jest martwiąca, a tak szybkie odpadnięcie z europejskich pucharów dodatkowo ją skomplikowało. Goniąc za Messim nie może przegapić braków na innych pozycjach. Mistrzostwo, które na pewno dodało entuzjazmu i pewności, zostało zdobyte niejako na kredyt, który trzeba będzie spłacić. Na razie jednak leje się szampan.