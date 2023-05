Barcelona czeka na ważny dokument. Potem sprowadzenie Messiego będzie już łatwiejsze

Leo Messi nadal nie zadeklarował się, gdzie będzie występował w przyszłym sezonie. Jego kontrakt z Paris Saint-Germain wygasa z końcem czerwca, ale najprawdopodobniej nie zostanie przedłużony. W związku z tym stara się o niego kilka klubów, jednym z nich jest FC Barcelona, gdzie grał przed transferem do Paryża.

FC Barcelona czeka na dokument od La Ligi. To przybliży ją do powrotu Leo Messiego

Dla mającego problemy finansowe katalońskiego klubu transfer Argentyńczyka jest skomplikowaną operacją. Na ten moment ze względu na przekroczony limit płacowy nie może on rejestrować nowych zawodników, oraz tych, którzy już przedłużyli kontrakty (Gavi, Araujo, Marcos Alonso, Sergi Roberto). W piątek 19 maja ma się odbyć spotkanie, podczas którego La Liga podejmie decyzję w sprawie planu finansowego Barcelony. Kataloński "Sport" informuje, że według wiceprezesa Eduarda Romeu perspektywy są "bardzo optymistyczne".

W związku z tym Barcelona poprosiła La Ligę o dokument, który pomoże jej w rozmowach z Messim. Ma on poświadczać, że w przypadku podpisania umowy klub będzie mógł go zarejestrować. W ten sposób zostałyby rozwiane ewentualne wątpliwości zawodnika, który dwa lata temu musiał odejść, gdyż nie było jak zgłosić go do gry.

Na ostateczną decyzję zawodnika trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Jego ojciec Jorge Messi przekonywał, że najwcześniej stanie się to w czerwcu, już po zakończeniu sezonu w PSG. Jednak do tego czasu Barcelona powinna mieć już atut w postaci dokumentu od La Ligi i być może dzięki temu przekona Argentyńczyka. - Zrobimy wszystko, co możliwe, by sprowadzić Leo Messiego z powrotem do FC Barcelony - zapewnił prezes Joan Laporta.

Ilkay Guenogdan w negocjuje z Barceloną. Porozumienie coraz bliżej

"Sport" dodaje, że ten sam dokument ma pomóc Barcelonie w rozmowach z Ilkayem Guendoganem. W jego przypadku negocjacje są na zdecydowanie bardziej zaawansowanym etapie. Niemiec miał się zgodzić na trzyletni kontrakt, co ma mu zrekompensować dużą obniżkę w stosunku do pensji, którą miał w Manchesterze City. Jego umowa z angielskim klubem wygasa z końcem czerwca, zatem do Katalonii przeniósłby się jako wolny zawodnik.