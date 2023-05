Lewandowski się nie poddaje. Goni rywali w klasyfikacji Złotego Buta

Ostatnie miesiące nie należały do najlepszych w karierze Roberta Lewandowskiego. Napastnik miał problem z trafieniem do siatki rywala, przez co media zaczęły już nawet spekulować o jego odejściu z FC Barcelony. Na szczęście wydaje się, że wszystko wraca do normy. Kapitan reprezentacji Polski strzelił cztery gole w ostatnich czterech meczach i nie tylko umocnił się na prowadzeniu klasyfikacji strzelców LaLiga, ale również ponownie włączył się do walki o podium Złotego Buta.

Lewandowski strzelił dublet w spotkaniu z Espanyolem. Polak wciąż walczy o miejsce na podium Złotego Buta

FC Barcelona pokonała w niedzielę Espanyol 4:2 i tym samym zapewniła sobie 27. tytuł mistrza Hiszpanii. Dublet w tym meczu ustrzelił Robert Lewandowski, który zdobył odpowiednio 20. i 21. bramkę w sezonie. Oba trafienia spowodowały, że Polak awansował na szóste miejsce w klasyfikacji Złotego Buta. Ex aequo z nim tę samą lokatę dzieli Jonathan David z Lille.

Liderem klasyfikacji Złotego Buta pozostaje oczywiście Erling Haaland, który również wpisał się w niedzielę na listę strzelców podczas spotkania Manchesteru City z Evertonem (3:0). Norweg w tym sezonie Premier League ma na koncie już 36 goli, co daje mu 18 punktów przewagi w rankingu nad drugim Harrym Kanem. Lewandowski traci do 22-latka 30 punktów.

Czołówka klasyfikacji Złotego Buta w sezonie 2022/23:

1. Erling Haaland (Manchester City) - 72 punkty (36 goli)

2. Harry Kane (Tottenham) - 54 punkty (27)

3. Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) - 52 punkty (26)

4. Alexandre Lacazette (Olympique Lyon) - 50 punktów (25)

5. Victor Osimhen (Napoli) - 46 punktów (23)

6. Jonathan David (Lille) - 42 punkty (21)

6. Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 42 punkty (21)

8. Enner Valencia (Fenerbahçe) - 40,5 punktu (27)

9. Ivan Toney (Brentford) - 40 punktów (20)

9. Lautaro Martinez (Inter Mediolan) - 40 punktów (20)

9. Habib Diallo (RC Strasbourg) - 40 punktów (20)

Lewandowski dwa razy z rzędu (w sezonach 2020/21 oraz 2021/22) zdobywał Złotego Buta, strzelając kolejno 41 oraz 35 goli. Ranking powstaje na podstawie liczby ligowych goli, które są mnożone przez współczynnik trudności rozgrywek. Najwyższy (x2) ma pięć czołowych lig - hiszpańska, angielska, niemiecka, francuska oraz włoska.

Klasyfikacja strzelców LaLiga. Robert Lewandowski powiększył przewagę nad Karimem Benzemą

Dwa gole w niedzielnej konfrontacji z Espanyolem zdecydowanie przybliżyły Lewandowskiego do korony króla strzelców LaLiga. Polak ma aktualnie 21 goli na koncie, natomiast drugi Karim Benzema 17. Po 34 kolejkach Barcelona ma 85 punktów i czternaście punktów przewagi nad Realem Madryt. Najbliższy mecz rozegra w sobotę 20 maja, kiedy zmierzy się z Realem Sociedad.