Skandal po meczu Barcelony. Ten incydent nie ujdzie na sucho. Hiszpanie piszą o drakońskich karach

FC Barcelona w niedzielnym meczu La Ligi pokonała na wyjeździe Espanyol 4:2 i zapewniła sobie mistrzostwo kraju. Tuż po ostatnim gwizdku drużyna zebrała się na środku boiska, aby świętować sukces. Po chwili musiała uciekać do szatni, a to dlatego, że na murawę wtargnęli miejscowi kibice, którzy wszczęli wielką awanturę. "Stadionowa patologia" - skwitowali całe zajście komentatorzy stacji Eleven Sports.

REKLAMA

Zobacz wideo Sposób na patologię w polskiej piłce

Skandal po meczu Espanoyl - FC Barcelona. Hiszpańska federacja zbada sprawę

Po tych wydarzeniach należy się spodziewać surowych kar, które zostaną nałożone na Espanyol oraz awanturników. Katalońskie "Mundo Deportivo" wyjaśnia, że dla sprawy bardzo istotne będzie to, co napisano w raportach arbitra i dyrektora La Liga, skardze wysłanej do hiszpańskiej federacji (RFEF), a także w wyjaśnieniach koordynatora ochrony stadionu do Komisji ds. Przeciwdziałania Przemocy.

To dzięki temu Barcelona wygrała ligę. Wielki bohater. Wcale nie Lewandowski

Jeśli chodzi o przepisy RFEF, to należy zwrócić uwagę na artykuł 15. Kodeksu Dyscyplinarnego, odnoszący się do odpowiedzialności klubów. Mówi on o tym, że w przypadku zakłócenia porządku meczu lub zagrożenia dla piłkarzy, trenerów czy sędziów, odpowiedzialność ponosi klub organizujący spotkanie, chyba że udowodni, że należycie wywiązał się ze wszystkich obowiązków i zastosował wszelkie środki zapobiegawcze.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W tym samym artykule Kodeksu wyjaśnione jest, jakie czynniki wpływają na ocenę powagi zdarzenia. "Ocena ryzyka, jakie mogłoby powstać, gdyby organizator nie starał się mu zapobiec; wpływ incydentów na normalny przebieg gry; wcześniejsze incydenty lub ich brak; liczba zaangażowanych osób; i ogólnie wszystkie inne czynniki, które mogły przyczynić się do zdarzenia" - czytamy. Klub jest także odpowiedzialny za identyfikację sprawców oraz postawienie ich przed właściwym organem.

Lewandowski skomentował mistrzostwo Barcelony. Triumfalne zdjęcie i opis. Króciutko

Espanyol może zostać surowo ukarany. Stadion zamknięty na cały sezon i 90 tysięcy euro grzywny

Decyzję w tej sprawie podejmie organ dyscyplinarny RFEF. Jeśli naruszenia zostaną uznane za "bardzo poważne", Espanyol będzie mógł zostać ukarany grzywną w wysokości od 18 001 do 90 tys. euro, a także całkowitym zamknięciem stadionu na okres od jednego meczu do jednego sezonu.

Jeśli incydent zostanie uznany za "poważny", to, mając na uwadze to, że jest to pierwsze takie wykroczenie, będzie mogła zostać nałożona grzywna w wysokości do 6 tys. euro, a także częściowe zamknięcie stadionu na jeden mecz, z ostrzeżeniem o całkowitym zamknięciu w przypadku ponownego wykroczenia. Mniejsza kara jest mało prawdopodobna, biorąc pod uwagę skalę wydarzenia. Gdyby jednak taką nałożono, byłaby to tylko grzywna finansowa w maksymalnej wysokości 602 euro.