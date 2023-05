Piłkarzowi Barcelony się wymsknęło. Wszystko przed kamerą [WIDEO]

FC Barcelona przypieczętowała 27. w historii tytuł mistrza Hiszpanii. Stało się to za sprawą niedzielnej wygranej 4:2 z Espanyolem na wyjeździe. Jednym z bohaterów spotkania był Robert Lewandowski, który zdobył dwie bramki.

FC Barcelona cieszy się z mistrzostwa Hiszpanii. Emocje wzięły górę

Tuż po zakończeniu spotkania doszło do skandalu. Gdy zespół Xaviego świętował mistrzostwo na środku boiska, nagle wbiegli na nie kibice Espanyolu, którzy przegonili piłkarzy do szatni. Później doszło także do konfrontacji w tunelu, podczas której Sergio Busquets żywiołowo dyskutował z kibicami rywali.

Mimo to zawodnikom Barcelony cały czas dopisywały humory. Świętowanie sukcesu było szeroko relacjonowane w mediach społecznościowych klubu, jednak nie obeszło się bez wpadki. Na jednym z opublikować nagrań słychać, jak jeden z rozentuzjazmowanych graczy wchodzi do tunelu prowadzącego do szatni i krzyczy "puta", co po hiszpańsku oznacza "k***a".

Dla Roberta Lewandowskiego mistrzostwo kraju jest drugim trofeum wywalczonym z katalońskim klubem, kilka miesięcy temu sięgnął po Superpuchar Hiszpanii. Cały czas walczy też o Trofeo Pichichi dla najlepszego strzelca rozgrywek, po meczu z Espanyolem nad drugim w klasyfikacji Karimem Benzemą ma cztery gole przewagi.

Do końca sezonu FC Barcelonie pozostały jeszcze cztery spotkania. Zmierzy się w nich kolejno z Realem Sociedad (20 maja), Realem Valladolid (23 maja), Mallorcą (28 maja) oraz Celtą Vigo (4 czerwca).