Piłkarz Barcelony nagrywał film z szatni. I nagle wypalił. Zwrócił się do Messiego [WIDEO]

Od kilku miesięcy w mediach trwają spekulacje na temat przyszłości klubowej Leo Messiego. Nie tak dawno Fabrizio Romano przekazał informację, że Argentyńczyk wypełni wygasający z końcem czerwca kontrakt, po czym odejdzie z PSG. We wtorek z kolei Agencja AFP poinformowała, że piłkarz jest już dogadany z saudyjskim Al Hilal i to właśnie tam będzie kontynuował karierę. Oczywiście, w grze o jego usługi nadal pozostaje FC Barcelona. Kibice, jak i sami piłkarze chcieliby ponownie zobaczyć go w koszulce ukochanego klubu.

FC Barcelona pokonała w niedzielę Espanyol (4:2) po dublecie Roberta Lewandowskiego oraz golach Balde i Kounde. Tym samym na cztery kolejki przed końcem sezonu zapewniła sobie 27. mistrzostwo Hiszpanii. Po zakończonym meczu odbyła się celebracja tytułu zarówno wśród piłkarzy, jak i kibiców. Podczas świętowania w szatni obrońca Ronald Araujo zdecydował się nagrać wymowny filmik, w którym niejako namawia Messiego do powrotu na Camp Nou. "Messi, do cholery" - zakomunikował.

Podobne działania podjęli kibice FC Barcelony, którzy zgromadzili się na ulicach katalońskiego miasta, aby manifestować zwycięstwo w rozgrywkach LaLiga. W pewnym momencie fanatycy zaczęli wykrzykiwać nazwisko Argentyńczyka, dając jasno do zrozumienia, że wierzą w jego powrót do stolicy Katalonii.

Po rozegraniu 34 kolejek LaLiga FC Barcelona ma na koncie aktualnie 85 punktów i aż czternaście punktów przewagi nad Realem Madryt. Do końca sezonu pozostały cztery kolejki. Najbliższe spotkanie piłkarze Xaviego rozegrają w sobotę 20 maja, kiedy zmierzą się z Realem Sociedad.