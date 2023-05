Lewandowski skomentował mistrzostwo Barcelony. Triumfalne zdjęcie i opis. Króciutko

FC Barcelona nie ma sobie równych w bieżącym sezonie La Ligi i przed trwającą kolejką była już o krok od mistrzostwa Hiszpanii. Aby zapewnić sobie upragniony tytuł, musiała jedynie pokonać znajdujący się w strefie spadkowej Espanyol. Ostatecznie ekipa Xaviego wygrała 4:2 i po raz 27. w historii wygrała ligę.

REKLAMA

Zobacz wideo "Sędzia wróg" - miniserial o patologiach w niższych ligach. Premiera 8 maja na Sport.pl

Robert Lewandowski skomentował sięgnięcie po tytuł z FC Barceloną

Spory udział w zdobyciu tytułu miał Robert Lewandowski. Polak świetnie spisuje się w trwającym sezonie. W meczu z Espanyolem strzelił dwa gole, a łącznie ma na koncie już 21 bramek i jest liderem klasyfikacji strzelców. Nad drugim Karimem Benzemą ma cztery gole przewagi. Sięgnięcie po krajowy tytuł w pierwszym sezonie to wielki sukces Polaka. Po meczu z Espanyolem krótko skomentował wygrane mistrzostwo. "Zrobiliśmy to!!! Wow, co za wspaniałe uczucie! Bardzo się cieszę, że tytuł La Liga jest nasz." - napisał.

Tym samym Lewandowski sięgnął już po dziewiąte mistrzostwo z rzędu. W ośmiu poprzednich latach dokonywał tego z Bayernem Monachium. Łącznie ma ich na koncie 12. Poza Bayernem i FC Barceloną wygrywał ligę również dwukrotnie z Borussią Dortmund i raz z Lechem Poznań. Mistrzostwo Hiszpanii nie jest pierwszym tytułem Lewandowskiego w FC Barcelonie. W styczniu triumfował z klubem także w Superpucharze Hiszpanii, pokonując w finale Real Madryt 3:1.

Legenda Barcelony ruszyła na kibiców Espanyolu. Sceny w tunelu. Musieli go trzymać [WIDEO]

Szokujące sceny po meczu. Kibice Espanyolu wtargnęli na murawę

Tuż po zakończeniu meczu piłkarze FC Barcelony cieszyli się ze zdobycia mistrzostwa. Ich radości nie mogli znieść fani Espanyolu, którzy wbiegli na murawę i przegonili świętujących zawodników. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a Lewandowski wraz z kolegami ukryli się w tunelu. - To jest wstyd. To jest stadionowa patologia. Inaczej nie da się tego nazwać - ocenił Sebastian Chabiniak komentujący ten mecz dla Eleven Sports.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Na cztery kolejki przed końcem Espanyol zajmuje 19., czyli przedostatnie miejsce w tabeli. Do miejsc gwarantujących utrzymanie traci cztery punkty. W następnej kolejce zagra z Rayo Vallecano. Spotkanie odbędzie się 21 maja. Dzień wcześniej FC Barcelona zmierzy się z Realem Sociedad.