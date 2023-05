Sceny w Hiszpanii. Sędzia odgwizdał koniec połowy, gdy piłka zmierzała do bramki [WIDEO]

Hiszpańscy sędziowie słyną na całym świecie z różnych kontrowersji i wielu błędnie podejmowanych decyzji. Jedną z najbardziej znanych postaci wśród hiszpańskich arbitrów, która często irytowała kibiców swoimi decyzjami, jest Mateu Lahoz. Ten jednak zdecydował się na zakończenie kariery. Wydaje się, że na kontrowersyjnego następcę nie będzie musiał zbyt długo czekać. W niedzielę fatalnie zachował się w meczu Realu Valladoid z Sevillą popełnił Ortiz Ariaz.

Real Valladolid pokrzywdzony. Ortiz Arias nie zauważył, że piłkarz strzelił gola

Do skandalicznej sytuacji doszło w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Arbiter przedłużył ją o cztery minuty. Kiedy ten czas upływał, Real Valladolid egzekwował rzut rożny. Piłka została posłana za pole karne, a tam do strzału złożył się jeden z graczy gospodarzy. Uderzenie zostało zablokowane, a do poprawki szykował się Escudero. I wtedy wydarzyło się to...

Zawodnik Valladoid oddał strzał, ale Ortiz Ariaz w tym samym czasie podniósł dłoń. Gdy piłka zmierzała już w stronę bramki, gwizdnął i zakończył pierwszą połowę. Piłka zatrzepotała w siatce, jednak stało się to już po gwizdku i sędzia bramki nie uznał.

Decyzja arbitra wywołała falę protestów po stronie gospodarzy. Niemal cały zespół wtargnął na boisko i zaczął wykłócać się z arbitrem. Efektem starć była czerwona kartka dla jednego z asystentów trenera. Wściekli byli także kibice Realu. Sytuacja była o tyle ważna, że w przypadku uznania gola gospodarze prowadziliby 1:0. Tak się jednak nie stało.

Ekspert przemówił. "Akcja dobrze interpretowana"

Do sprawy odniósł się także ekspert ds. sędziowania w Hiszpanii Alfonso Perez Burrull. Specjalista w rozmowie z Radiem Marca przyznał, że decyzja była prawidłowa.

- Ortiz Arias zrozumiał, że atak się skończył i na tym koniec. To, co się stało, jest kwestią pecha, ale akcja była dobrze interpretowana - ocenił. Real Valladolid przegrał u siebie z Sevillą 0:3.