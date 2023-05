Atletico sensacyjnie przegrało ze spadkowiczem. Kuriozalny błąd może kosztować miliony [WIDEO]

Piłkarze Atletico Madryt przed rozpoczęciem 34. kolejki wciąż mieli matematyczne szanse na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. Musieli jednak wygrać na wyjeździe z już pewnym spadkowiczem do Segunda Division - Elche.

Fatalny błąd Ivo Grbicia. Koniec szans na mistrzostwo

Była 41. minuta spotkania. To wtedy rozpoczął się koszmar Atletico Madryt. Gospodarze mieli rzut z autu z lewej strony boiska. Piłkę daleko, aż w pole karne wyrzucił argentyński lewy obrońca - Lautaro Blanco. Dobiegł do niej na szósty metr Ivo Grbić, bramkarz Atletico Madryt. Odbił piłkę, ale zrobił to tak niefortunnie, że wprost do Fidela, który sytuacyjnie, lekkim strzałem z woleja dał sensacyjne prowadzenie gospodarzom.

- Grbić niepewnie, ależ błąd. Videl daje radość na stadionie Elche. Mówiliśmy wiele razy w tej pierwszej połowie, że Grbić nie chce komplikować życia i co zrobił w tej sytuacji? Sprezentował bramkę Elche. Wychodził z bramki, ale nie może tak się zachować, kiedy opuścił swoje bezpieczne pole bramkowe. Zostawił pustę bramką i Videl wykorzystał to. A przecież nikt nie atakował Grbicia, tym bardziej to fatalne zachowanie - mówili komentatorzy Eleven Sports.

Goście nie potrafili już odrobić strat i sensacyjnie przegrali 0:1. W efekcie stracili szanse na mistrzostwo Hiszpanii. Mają bowiem aż trzynaście punktów straty do prowadzącej FC Barcelony, a do rozegrania tylko cztery mecze. Matematyczne szanse wciąż ma za to Real Madryt, który do lidera traci jedenaście punktów.

Atletico jeszcze walczy z Realem o wicemistrzostwo. Drugie miejsce oznacza, że zespół dostanie z puli wpływów za transmisje telewizyjne 54,1 mln euro. Trzecie miejsce to o 7,2 mln mniej. Błąd Grbicia może kosztować Atletico miliony.

FC Barcelona tytuł może zapewnić sobie już w niedzielny wieczór. Musi jednak wygrać na wyjeździe z Espanyolem. Początek meczu o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.