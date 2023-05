"1478 dni. Życie albo śmierć". Hiszpańskie media mocno o Barcelonie

FC Barcelona już w niedzielę może zostać mistrzem Hiszpanii. Warunek jest jeden: zwycięstwo nad Espanyolem. Hiszpańska prasa już nie może doczekać się derbowego starcia, które będzie miało szczególny wymiar z jeszcze jednego powodu. Porażka przedostatniego w tabeli Espanyolu może jeszcze bardziej przybliżyć go do spadku. Każda z drużyn ma więc swój cel i to skrajnie różny, a to tylko dodaje kolorytu. Początek meczu o 21:00.

FC Barcelona zostanie mistrzem Hiszpanii? "Pierwsza piłka meczowa"

Na silny w swojej wymowie tytuł zdecydował się dziennik "Marca". Gazeta zapowiada derbowe starcie jednoznacznie: "Życie albo śmierć". - Wieczorne derby naznaczone są napięciem spowodowanym odmienną sytuacją obu klubów. FC Barcelona aspiruje do zwycięstwa, po którym po trzech sezonach posuchy ogłosi się mistrzami LaLiga. Z kolei niebiesko-biali pilnie potrzebują zwycięstwa, aby wydostać się z dołu tabeli i utrzymać możliwość pozostania w lidze. Z zupełnie przeciwnych powodów dzisiejsze derby to sprawa życia lub śmierci - tłumaczy.

Z kolei madrycki "AS" przybliżył, jak długo FC Barcelona czekała na mecz o taką stawkę. "Pierwsza piłka meczowa... 1478 dni później!" - brzmi tytuł. Przypomniał, że ostatni raz Katalończycy przystąpili do meczu, który mógł im zagwarantować mistrzostwo, ponad cztery lata temu dokładnie 27 kwietnia 2019 r. Wówczas pokonali Levante 1:0, a jedynego gola strzelił Leo Messi. - 1478 dni później Barcelona ma szansę ponownie zaśpiewać z radości. Tym razem nie u siebie w domu, a u jednego z najbardziej zagorzałych wrogów, jakim jest Espanyol. Dodatkowym "plusem" jest to, że porażka niebiesko-białych sprawi, że drużyna Luisa Garcii zostanie praktycznie pogrzebana i spadnie do II ligi - czytamy.

FC Barcelona walczy o tytuł, Espanyol o utrzymanie. "Ekstremalne derby"

Na mocny tytuł zdecydowało się także katalońskie "D'Esprotiu": "Ekstremalne derby: między chwałą a otchłanią" - widnieje w nagłówku. - Barcelona nie chce dłużej odkładać świętowania. Xavi zawsze powtarzał: "im szybciej liga zostanie wygrana, tym lepiej". Nieważne miejsce, czy to na Camp Nou, czy poza domem, niech już wygra. Drużyna ma dzisiaj swoją pierwszą piłkę meczową i nie będzie niczego przekładać - zapowiada dziennik.

Wielkie piłkarskie emocje na stadionie Espanyolu wieści także "Mundo Deportivo". - Tylko zwycięstwo sprawi, że Barcelona zostanie matematycznie ogłoszona mistrzem Hiszpanii po trzech latach bez tytułu. Zwycięstwo popchnęłoby także Espanyol jeszcze bardziej w stronę piekła Segunda Division. Na stadionie RCDE po raz pierwszy w całym sezonie liczba widzów przekroczy 30 000, pomimo groźby deszczu - informuje gazeta.