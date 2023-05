Media: Real Madryt już nie chce Mbappe. Mają kogoś lepszego. Są przekonani

Jeszcze rok temu byliśmy świadkami ogromnej sagi transferowej z potencjalnym przejściem Kyliana Mbappe do Realu Madryt. Francuz miał przejść do stolicy Hiszpanii i był podobno już po słowie z Florentino Perezem. Ostatecznie jednak przedłużył kontrakt z PSG do 2025 roku. Po kolejnym rozczarowującym sezonie w wykonaniu drużyny z Paryża, plotki o przenosinach Mbappe do Madrytu wracają niczym bumerang. Jak się okazuje, na Santiago Bernabeu nie widzą już jednak dla Francuza miejsca.

Real Madryt odrzuca możliwość sprowadzenia Kyliana Mbappe z powodów sportowo-ekonomicznych

Rozkwit formy i potencjału Viniciusa Juniora sprawił, że w Madrycie nie patrzą już na Mbappe, jak na zawodnika, którego trzeba mieć za wszelką cenę. Chociaż Francuz może grać, jako napastnik, to jego ulubioną pozycją jest lewe skrzydło. A ta w Madrycie należy właśnie do brazylijskiego ulubieńca kibiców. Jose Felix Diaz z dziennika "Marca" podkreśla, że w Madrycie nie ma teraz tematu sprowadzenia Mbappe. "Królewscy" ani myślą siadać przy jednym stole negocjacyjnym z PSG, ani płacić im jakiekolwiek pieniądze za zawodnika.

Real nie ma żalu do Mbappe za odrzucenie ich rok temu, ale przede wszystkim chodzi o Viniciusa Juniora, którego teraz stawiają wyżej, niż gwiazdę PSG. Brazylijczyk zdaniem działaczy klubu ze stolicy Hiszpanii gra lepiej i na wyższym poziomie oraz może poprowadzić drużynę do drugiego finału Ligi Mistrzów z rzędu. Mbappe jest zatem im zwyczajnie niepotrzebny. Do tego dochodzą kwestie ekonomiczne. Real jest blisko pozyskania Jude'a Bellinghama z Borussii Dortmund za ponad 100 milionów euro, a zakup Mbappe wiązałby się z jeszcze większym wydatkiem i ogromną pensją.

Vinicius Junior zrobił krok do przodu w obecnym sezonie

A wracając do samego Viniciusa i jego rozwoju - Brazylijczyk błyszczy w tym sezonie i często samodzielnie brał na barki ofensywną grę Realu Madryt. W 51 występach w tym sezonie strzelił 23 gole i zanotował 21 asyst, czym już przebił dokonania z ubiegłych rozgrywek (22 gole i 20 asyst).

Do tego 22-latek błyszczy w Lidze Mistrzów. W 11 meczach zdobył siedem bramek i zanotował pięć asyst. A już w środę stanie przed szansą poprowadzenia swojego klubu do finału Ligi Mistrzów, gdy Real zmierzy się z Manchesterem City w rewanżowym meczu półfinału tych rozgrywek. Po pierwszym spotkaniu w dwumeczu jest remis 1:1.