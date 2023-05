Najbliższy rywal przekazał wiadomość dla Lewandowskiego. "Jak w Katarze"

Barca, aby zapewnić sobie tytuł, potrzebuje zdobyć trzy punkty w wyjazdowym starciu z Espanyolem, gdyż w sobotę swój mecz derbowy wygrał Real Madryt, pokonując 1:0 Getafe. To jednak wcale nie musi być proste, gdyż gospodarze tego spotkania zajmują przedostatnie, 19. miejsce, ze stratą trzech punktów do lokaty, dającej utrzymanie. Ścisk w dolnej połowie tabeli La Liga jest bardzo duży, gdyż na pięć kolejek przed końcem aż sześć drużyn jest zamieszane w walkę o utrzymanie. Pewne degradacji jest jedynie Elche.

Meksykański obrońca Espanyolu chce powstrzymać Lewandowskiego. "Tak jak w Katarze"

Fundamentem do osiągnięcia dobrego wyniku przez Espanyol będzie z całą pewnością gra defensywna. Filarem obrony ekipy Luisa Garcii jest Cesar Montes, reprezentant Meksyku, który mierzył się z Polską podczas niedawnych mistrzostw świata w Katarze. Wówczas w konfrontacji obu reprezentacji padł wynik 0:0. Defensor Espanyolu wrócił do tego starcia w rozmowie z gazetą "AS", gdyż wówczas Robert Lewandowski nie zdobył bramki i Montes taki sam cel będzie miał w niedzielę.

Ancelotti musiał podjąć decyzję. Dobre wieści dla Lewandowskiego

- Pamiętam jego świetną grę w powietrzu. To, że utrzymywał się przy piłce... Nie wykorzystał rzutu karnego, ale normalnie nie wybacza w takich sytuacjach, dlatego jest jednym z najlepszych. Teraz będzie inaczej, zagramy w innych okolicznościach, ale każdy ma ten sam cel - stwierdził zawodnik Espanyolu.

- Lewandowski to napastnik, który ma ogromne możliwości. Zobaczyłem to już na mundialu. Jest czołowym napastnikiem, ale cały skład FC Barcelona jest bardzo dobry, więc musisz skupić się na każdym ze względu na jakość, jaką mają. Lewandowski jest wysoko w hierarchii w Barcelonie, ale postaram się zaatakować go jak najlepiej, tak jak w Katarze - podsumował Cesar Montes.

Kapitan reprezentacji Polski będzie polował na następne trafienia nie tylko z uwagi na przypieczętowanie mistrzostwa Hiszpanii, ale również zdobycie korony króla strzelców. Lewandowski ma obecnie 19 bramek na swoim koncie. O dwie więcej od Karima Benzemy.