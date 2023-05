Ancelotti musiał podjąć decyzję. Dobre wieści dla Lewandowskiego

Real Madryt kilka dni temu zremisował w pierwszy starciu półfinałowym z Manchesterem City 1:1. Gola dla "Królewskich" zdobył Vinicius Junior. Już w środę 17 maja na Etihad Stadium odbędzie się rewanż, który przesądzi o tym, kto z drużyn zagra 10 czerwca w wielkim finale rozgrywek. Przed tym meczem Carlo Ancelotti podjął kluczową decyzję, która ucieszy też zapewne... Roberta Lewandowskiego.

Carlo Ancelotti zdecydował. Dobre wieści dla Roberta Lewandowskiego

W sobotę 13 maja o 21:00 Real Madryt rozegra ligowy mecz z Getafe. Piłkarze ze stolicy Hiszpanii walczą obecnie z Atletico Madryt o wicemistrzostwo kraju. Przed sobotnim meczem Carlo Ancelotti podjął jednak bardzo ważną decyzję z punktu widzenia nadchodzących meczów Realu. Przeciwko Getafe nie zagra Karim Benzema, który będzie odpoczywał przed rewanżem z Manchesterem City.

To dobra wiadomość dla Roberta Lewandowskiego, który rywalizuje z Karimem Benzemą w klasyfikacji strzelców La Liga. Francuz, który traci obecnie do Polaka dwie bramki, nie powiększy w sobotę swojego dorobku. To oznacza, że po tym weekendzie Lewandowski może uciec liderowi Realu. Stanie się tak, jeśli strzeli gola w niedzielnym meczu FC Barcelony z Espanyolem.

Klasyfikacja strzelców La Liga:

19 bramek - Robert Lewandowski

17 bramek - Karim Benzema

14 bramek - Enes Unal, Joselu

13 bramek - Antoine Griezmann, Vedat Muriqi, Alvaro Morata, Valentin Castellanos

Początek meczu Realu Madryt z Getafe w sobotę 13 maja o 21:00. Piłkarze FC Barcelony wybiegną na boisko 24 godziny później - w niedzielę 14 maja o 21:00.