Jerzy Dudek postraszył Roberta Lewandowskiego. "Nie pozwolą sobie"

Robert Lewandowski już w niedzielę może zagwarantować sobie pierwszy w karierze tytuł mistrza Hiszpanii. Wystarczy, że jego FC Barcelona pokona w derbach ekipę Espanyolu. Niezależnie od wyniku 34-latek będzie miał, o co grać do ostatniej kolejki. Wciąż do rozstrzygnięcia pozostanie bowiem kwestia korony króla strzelców. Lewandowski z 19 golami na koncie, ma tylko dwie bramki przewagi nad drugim Karimem Benzemą.

Pierwszy sezon Polaka w FC Barcelonie już podsumował Jerzy Dudek. - Zdobycie mistrzostwa Hiszpanii i walka do ostatniej kolejki o tytuł króla strzelców to nie lada osiągnięcia. Jednak dla fanów zespołu z Katalonii ten sezon był niezłą przejażdżką rollercoasterem - stwierdził w rozmowie z "Faktem". Przypomniał przy tej okazji o słabszym początku i nieudanej przygodzie Katalończyków w europejskich pucharach.

Zdaniem Dudka Lewandowski udźwignął presję, jaka wiązała się z przyjściem do FC Barcelony. - Samo oddziaływanie na młodszych zawodników i umiejętność nawiązywania z nimi dobrego kontaktu. Uważam, że jednym z wyznaczników wielkości zawodnika jest odpowiedzialność za wynik całego zespołu. Lewandowski czuł tę presję i dobrze sobie z nią radził - komplementował 50-latek. Miał jednak pewne obiekcje. - Oczywiście, ten sezon kapitana kadry nie był idealny - dodał po chwili, ponownie odwołując się do gry w Europie.

Były bramkarz Realu Madryt nie szczędził także słów przestrogi w kierunki naszego napastnika. - Na pewno drugi sezon będzie o wiele trudniejszy. Wiadomo, że na początku wszyscy przyglądali się grze naszego rodaka. Jednak powtórzenie serii strzeleckich, które przyniosły Barcelonie zwycięstwa, będzie po prostu bardzo trudne. Obrońcy będą już znać mocne i słabe strony naszego kapitana kadry, a potem przeciwnicy będą umieli te informacje wykorzystać - uzasadnił Dudek. Dodał także, że swoje trzy grosze mogą dorzucić również jego byli koledzy z Realu. - Nie pozwolą sobie na dwa słabsze sezony z rzędu i znacząco się wzmocnią - zapowiedział.