To koniec. Legenda opuści Real Madryt już po sezonie. Ma dość

Raul Gonzalez jeszcze jako junior zamienił Atletico Madryt na Real Madryt, by w przyszłości stać się klubową legendą. Dla Realu rozegrał łącznie 741 meczów, w których zdobył 323 bramki. Ponadto trzykrotnie wygrywał Ligę Mistrzów i sześć razy został mistrzem Hiszpanii. Karierę zakończył w 2015 roku w NY Cosmos, a trzy lata później rozpoczął pracę z młodzieżą Realu i święcił niemałe sukcesy.

Raul odejdzie z Realu Madryt. Zbyt długo czekał na szansę

Były napastnik najpierw prowadził zespół Grasroots, później ekipę U18, a później przejął drużynę Realu Madryt Castilla. Z nią pracuje od lipca 2019 roku i na ławce trenerskiej zasiadał już w 130 meczach. Już w pierwszym sezonie świętował zwycięstwo w Młodzieżowej Lidze Mistrzów i zapowiadało się, że w przyszłości zostanie trenerem pierwszej drużyny.

Raul miał kroczyć drogą Zinedine'a Zidane'a i już po odejściu Francuza w 2021 roku był wskazywany jako kandydat do zastąpienia go. Tak się jednak nie stało, pracę dostał Carlo Ancelotti, a legenda musiała pozostać w Castilli. Wygląda na to, że Ancelotti poprowadzi madrytczyków również w kolejnym sezonie, wiec Raul znów nie awansuje.

Radio Cadena SER informuje, że z tego powodu Hiszpan mówi dość i już po sezonie opuści ukochany klub. Ma zamiar wreszcie rozpocząć pracę z seniorami, a chętnych na zatrudnienie go ma być wiele klubów. Już w przeszłości hiszpańskie media informowały, że Raul odrzucił oferty Leeds United, Eintrachtu Frankfurt i Espanyolu, ponieważ liczył na szansę w Madrycie. Tej jednak nie dostał, a jak uważa, jest gotowy, by zrobić kolejny krok w karierze.

W tym sezonie Real Madryt Castilla z Raulem na ławce rozegrał 35 meczów w Primera Federacion, wygrywając 18 razy, remisując 11 i przegrywając sześć stać. Drużyna zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli i nadal ma szansę na wygranie ligi. Do rozegrania pozostały jeszcze trzy kolejki.