Gwiazda trafi do FC Barcelony. Brakuje już tylko podpisu

O tym, że Guendogan może trafić do Barcelony, spekuluje się od początku roku. Na początku kwietnia dyrektor sportowy katalońskiego klubu Mateu Alemany został przyłapany na kamerach w trakcie rozmowy z przedstawicielem zawodnika. Guendogan jest w tym sezonie kluczowym zawodnikiem Manchesteru City, które walczy o awans do finału Ligi Mistrzów.

Ilkay Guendogan trafi do FC Barcelony? Piłkarz dał zielone światło

Jak informuje portal Barcauniversal.com według dziennikarza Javiego Miguela piłkarz ma się zgodzić na podpisanie trzyletniej umowy. Jest to dość długi kontrakt dla zawodnika, który w tym roku skończy 33 lata. Trzyletni pobyt w klubie ma być rekompensatą za zgodę na znaczną obniżkę kontraktu, na którą Guendogan miał przystać, żeby Barcelona w ogóle mogła przeprowadzić ten transfer.

Barca potrzebuje wzmocnić swój środek pola. Pewne odejście Sergio Busquetsa zapewne przyspieszyło bieg wydarzeń, bo Guendogan od początku będzie miał zagwarantowaną kluczową pozycję w zespole. Piłkarz miał już o swojej decyzji poinformować Xaviego. Do sfinalizowania transakcji brakuje już tylko jego podpisu.

Guendogan godnym następcą Busquetsa?

Ilkay Guendogan w tym sezonie jest podstawowym zawodnikiem Manchesteru City. Pełni również funkcję kapitana. Dlaczego nie przedłuży umowy z zespołem? Przeszkodą miała być długość kontraktu. Ten miał obowiązywać tylko na jeden dodatkowy rok, co nie odpowiada piłkarzowi. W tym sezonie Guendogan zagrał łącznie w 46 spotkaniach Manchesteru City, w których strzelił siedem goli i zanotował sześć asyst. Wiele wskazuje na to, że pożegna się z Manchesterem w dobrym stylu, bo zdobywając mistrzostwo Anglii, a być może również Ligę Mistrzów. To zależy od wyniku rewanżowego starcia pomiędzy Manchesterem City a Realem Madryt.

Reprezentant Niemiec zastąpi Sergio Busquetsa. Hiszpan w tym sezonie zagrał w 39 meczach FC Barcelony, w których zanotował cztery asysty - wszystkie w La Liga. On również najprawdopodobniej pożegna się ze swoim obecnym klubem w dobrym stylu. Barcelona jest o krok od przypieczętowania mistrzostwa Hiszpanii.