Wyleciał z Barcelony, a ma lepsze liczby niż Lewandowski. Mają czego żałować

Antoine Griezmann do FC Barcelony trafił w lipcu 2019 roku za 120 milionów euro z Atletico Madryt. W stolicy Hiszpanii był gwiazdą, a w Katalonii - pomimo 35 goli i 17 asyst w 102 meczach - nigdy nie spełnił oczekiwań. Po dwóch latach pozbyto się go bez żalu i oddano do Atletico na wypożyczenie z obowiązkiem wykupu. Powodem była również jego niezwykle wysoka pensja. Z perspektywy czasu może się jednak wydawać, że Barcelona może żałować swojej decyzji.

FC Barcelona wyrzuciła Antoine'a Griezmanna. Teraz jest lepszy niż Robert Lewandowski

W sierpniu 2021 roku mistrz świata wrócił do Atletico w ramach wypożyczenia za 10 milionów euro. Dla Barcelony było to pozbycie się niechcianego zawodnika z dużą pensją, a dla ekipy z Madrytu fantastyczny biznes. W klauzuli dwuletniego wypożyczenia zawarto obowiązek wykupu za 20 milionów euro po sezonie 2022/23.

W pierwszym roku po powrocie Griezmann nie sprawdził się najlepiej. Jedynie osiem goli i siedem asyst w 39 meczach było zdecydowanie poniżej poziomu, do jakiego przyzwyczaił kibiców. Francuz formę ustabilizował dopiero w obecnym sezonie. W La Liga zagrał 33 mecze, w których zdobył 13 bramek i zaliczył 13 asyst. Tym samym brał udział przy największej liczbie bramek w całej lidze i o jeden punkt wyprzedza Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji kanadyjskiej. Polak ma na koncie 19 goli i sześć asyst, a przecież przed sezonem kosztował 45 milionów euro.

Niewykluczone również, że Griezmann jest po prostu najlepszym zawodnikiem La Liga w obecnych rozgrywkach. Francuz ma znaczy wkład w walkę Atletico o drugie miejsce w tabeli z Realem. Tyle samo goli co on, ma również Alvaro Morata, ale w asystach znacznie odstaje od jego wyniku. Nie mogą równać się z nim także gwiazdy Realu Karim Benzema i Vinicius Junior, którzy w klasyfikacji kanadyjskiej mają po 20 punktów. Francuz zdobył 17 goli i trzy razy asystował, a statystyki Brazylijczyka to 10 goli i 10 ostatnich podań.

FC Barcelona może więc się zastanawiać, czy zrobiła dobry interes pozwalając Griezmannowi wrócić do Atletico. Po 30 czerwca na jej konto wpłynie 20 milionów euro, ale najlepszy - być może - piłkarz ligi pozostanie u jednego z dwóch największych rywali w walce o ligowych tytuł. Warto zaznaczyć, że Griezmann w marcu obchodził 32. urodziny i ma przed sobą jeszcze kilka lat gry na najwyższym poziomie.