Real wytypował idealnego następcę Kroosa. Nie zmieniają sprawdzonych metod

Real Madryt sukcesywnie odmładza swoją kadrę i sprowadza na Estadio Santiago Bernabeu zawodników, którzy wkrótce zastąpią weteranów. Tak jest w przypadku linii pomocy, w której obok Luki Modricia, Toniego Kroosa są Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, czy Federico Valverde. Według ostatnich doniesień coraz bliżej Madrytu jest też Jude Bellingham.

Przy tym wszystkim wydaje się, że zarówno Modrić, jak i Kroos przedłużą o rok wygasające w czerwcu kontrakty i dopiero po następnym sezonie pożegnają się z Realem Madryt. Wtedy włodarze madryckiego klubu w miejsce niemieckiego pomocnika chcą sprowadzić jego rodaka z Bayernu Monachium, Joshuę Kimmicha. Takie informacje przekazał monachijski dziennik "TZ".

Chociaż Kimmich jest od lat podstawowym zawodnikiem Bayernu, to jego kontrakt obowiązuje tylko do czerwca 2025 roku i tę sytuację chce wykorzystać Real. W Madrycie widzą w 28-latku zawodnika, który ze swoim doświadczeniem mógłby godnie zastąpić Kroosa, jak i Modricia obok młodszych pomocników, którzy już są w stolicy Hiszpanii.

Zdaniem "TZ" Kimmich wyobraża sobie odejście z Bayernu pod warunkiem, że trafi do jednego z największych klubów, który gra w Lidze Mistrzów. A wszystkie te punkty spełnia madrycki klub. I o ile najbliższego lata transfer jest wykluczony, to za rok w Monachium będą mieć ostatni moment na zarobienie na sprzedaży reprezentanta Niemiec.

