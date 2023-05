Barcelona uruchamia wielki plan, by ściągnąć Messiego. Gwiazdy na wylocie

23 miliony euro rocznie miałby zarabiać Leo Messi po powrocie do FC Barcelony. Francuski dziennik "L'Equipe" ujawnił plan klubu, który pozwoli wrócić Argentyńczykowi do drużyny, którą opuścił latem 2021 roku. Kluczem do tego jest sprzedaż kilku zawodników, którzy znajdują się obecnie w kadrze katalońskiego klubu.

Fot. Aurelien Morissard / AP Photo