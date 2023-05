Zagrożenie dla planów Barcelony. Niechciana gwiazda nie chce się ruszać z klubu

FC Barcelona pewnie zmierza po mistrzostwo Hiszpanii - ma aż 13 punktów przewagi nad drugim Atletico Madryt, a do końca rywalizacji pozostało zaledwie pięć kolejek. Nic dziwnego, że władze klubu myślą już nad wzmocnieniami na przyszły sezon. Problemem są jednak pieniądze. Katalończycy mają kłopot z dopięciem budżetu płacowego zgodnie z zasadami Finansowego Fair Play. Z tego też powodu, doświadczeni piłkarze są coraz śmielej wypychani z klubu. Jednym z nich jest Jordi Alba. Problem w tym, że Hiszpan nie ma zamiaru nigdzie się ruszać, głównie ze względu na wysoką pensję.

FC Barcelona naciska na Albę. Alemany spotkał się z jego agentami. Postawił sprawę jasno

Kontrakt Alby obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Na jego mocy zarabia około 32 mln euro, co czyni go jednym z najlepiej opłacanych zawodników w La Liga. Z kolei w przyszłym sezonie Barcelona będzie musiała zapłacić mu o cztery mln więcej, co ma związek z odroczeniem płatności, na jakie zgodził się Hiszpan w momencie, gdy klub znajdował się w trudnej sytuacji finansowej. Umowa Alby może ostatecznie stanąć na drodze do letnich transferów.

Media: Laporta szykuje Barcelonie hit. Negocjowali w nocy przez cztery godziny

Joan Laporta i jego współpracownicy robią wszystko, by Alba zgodził się na odejście jeszcze przed wygaśnięciem obowiązującego kontraktu. Teraz nowe informacje w sprawie przekazało "Mundo Deportivo". Okazuje się, że w środowy poranek odbyło się spotkanie dyrektora sportowego Mateu Alemany'ego z agentami Alby, podczas którego poruszono kwestię przyszłości obrońcy. Dziennikarze zaznaczyli, że nie było mowy o obniżeniu pensji czy też zerwaniu współpracy. Alemany miał za to poinformować agentów, że Barcelona jest otwarta na wysłuchanie ofert za piłkarza w letnim oknie transferowym.

Jordi Alba się nie poddaje. Jasna deklaracja

Plany Katalończyków może popsuć jednak sam Alba. Ten nadal utrzymuje, że chce wypełnić kontrakt i nie zamierza przedwcześnie opuszczać drużyny. Zgodził się jednak kontynuować rozmowy o przyszłości po zakończeniu sezonu. Co więcej, Hiszpan miał też zadeklarować, że choć chce grać jak najwięcej, to jest w stanie zaakceptować plan, jaki ma na niego Xavi, nawet jeśli nie byłby dla niego korzystny. Alba podkreślił, że ze względu na doświadczenie mógłby pomóc w rozwoju młodych zawodników.

Oficjalnie: Sergio Busquets odchodzi z Barcelony! Już zdecydował

O tym, czy ostatecznie Hiszpan zdecyduje się zmienić barwy, czy to na zasadzie transferu definitywnego, czy wypożyczenia, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Alba to weteran Barcelony - w jej barwach rozegrał 456 meczów, w których zdobył 27 goli i 99 asyst.