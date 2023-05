Media: Laporta szykuje Barcelonie hit. Negocjowali w nocy przez cztery godziny

Od 2021 roku funkcję dyrektora ds. piłki nożnej w FC Barcelonie pełni Mateu Alemany. Hiszpan jednak z końcem czerwca opuści klub. Jednym z powodów jego zaskakującego odejścia była kwestia powrotu Leo Messiego. Twierdzi bowiem, że taki transfer tylko pogorszyłby i tak już słabą sytuację finansową katalońskiego klubu. Nie dostał też jasno określonych celów na okienko transferowe.

Deco wróci do FC Barcelony w nowej roli?

Kontrakt Alemany'ego formalnie obowiązuje do 2024 roku, jednak Hiszpan za obopólnym porozumieniem odejdzie wcześniej, bo już latem tego roku. Barcelona o tej decyzji poinformowała po spotkaniu ligowym z Osasuną Pampeluna. W komunikacie klubu napisano, że 60-latek ma zaangażować się w inny projekt, którym według dziennikarza Gerarda Romero będzie praca w Aston Villi.

Hiszpańskie media piszą już jednak o zastępcy Alemany'ego. Barcelona szybko rozpoczęła poszukiwania odpowiedniej osoby na to stanowisko i ma już zdecydowanego faworyta. Ma być to była gwiazda klubu - Deco, który dla Katalończyków grał w latach 2004-2008.

Toni Juanmarti, dziennikarz portalu Relevo napisał na Twitterze, że Portugalczyk we wtorek przybył do Barcelony i wieczorem spotkał się z Joanem Laportą. Na dowód zamieścił również zdjęcie byłego piłkarza w stolicy Katalonii.

Te doniesienia potwierdził również dziennikarz Fabrizio Romano, który dodał, że sam Deco ma świetne relacje z prezesem Barcelony i jako agent Raphinhi był zaangażowany w sprowadzenie Brazylijczyka do klubu.

Były piłkarz stawia jednak warunki. 45-latek nie chciałby dołączyć do Barcelony już 1 lipca, a pozwolić dokończyć pracę przy okienku transferowym Alemanemu i podpisać kontrakt dopiero od września. Wiąże się z tym też jego praca w agencji D20 Sports, w której chciałby dopiąć jeszcze kilka rzeczy, zanim skupiłby się na pracy w Barcelonie. Co ciekawe, do tejże agencji należy m.in. piłkarz Lecha Poznań, Joao Amaral.

Według hiszpańskich dziennikarzy spotkanie Deco z Laportą trwało aż cztery godziny, a uczestniczył w nich również Enric Masip, doradca prezesa klubu. Przy okazji odejścia Mateu Alemany'ego media donoszą, że FC Barcelonę może niedługo opuścić także dyrektor sportowy, Jordi Cruyff. Kontrakt Holendra kończy się 30 czerwca i nie wiadomo, czy będzie chciał kontynuować pracę w klubie.

Deco jako piłkarz dla FC Barcelony rozegrał łącznie 113 ligowych meczów, w których zdobył 11 bramek i zanotował 36 asyst. Z katalońską drużyną zdobył Ligę Mistrzów, dwa mistrzostwa kraju oraz trzy superpuchary Hiszpanii.