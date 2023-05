Lewandowski może zostać kapitanem Barcelony. Hiszpanie już kreślą scenariusz

Hiszpańskie media zgodnie informują o tym, że Sergio Busquets podjął decyzję o odejściu z Barcelony z końcem tego sezonu. To oznacza, że legendarny pomocnik opuści zespół z Katalonii po 15 latach. Nie pomogły nawet wielkie starania ze strony Xaviego Hernandeza. - Nie sądzę, że jego decyzja będzie zależna od tego, co zrobi Messi - stwierdził trener Barcelony podczas jednej z konferencji. Zdaniem "AS-a", Busquets ma przyjąć wielomilionową ofertę od Al-Hilal i to właśnie w Arabii Saudyjskiej zakończy karierę. Decyzja ma zostać oficjalnie ogłoszona wkrótce.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy sędziowie ujawniają. Wstrząsające relacje. "Co ja ci zrobiłem?"

Lewandowski jednym z kapitanów Barcelony? Może skorzystać z odejścia Busquetsa

Odejście Sergio Busquetsa oznacza też zmiany w hierarchii kapitańskiej Barcelony. Gazeta "Sport" podaje, że jeśli Leo Messi nie wróci do klubu z Katalonii, to opaska przejdzie do Sergiego Roberto, który gra dla seniorskiego składu Barcelony od 2013 roku i jest związany z klubem od 15. roku życia. Defensor ostatnio przedłużył kontrakt do czerwca przyszłego roku, a w nim zawarta jest opcja przedłużenia o dodatkowy sezon, jeśli Hiszpan zagra odpowiednią liczbę meczów w trakcie sezonu. A jak dalej wygląda hierarchia do opaski w Barcelonie?

"Sport" pisze, że ze względu na staż drugi w kolejności byłby Jordi Alba, a trzeci - Marc-Andre ter Stegen. Czwartym zawodnikiem w kolejności jest Ousmane Dembele, a potem w kolejności znajduje się Frenkie De Jong oraz Pedri. Klub mógłby też w tej roli rozważać Ronalda Araujo czy Roberta Lewandowskiego, którzy są podstawowymi piłkarzami Barcelony w tym sezonie. Taki pomysł pojawił się już w momencie, gdy Gerard Pique zdecydował się zakończyć karierę. - Prawda jest taka, że o tym nie myślę. To nie jest problem, który mnie dotyczy w tym momencie - mówił wówczas Lewandowski.

Robert Lewandowski trafił do Barcelony latem zeszłego roku za 45 mln euro z Bayernu Monachium. Polak ma w tym sezonie już 29 goli i siedem asyst w 41 meczach we wszystkich rozgrywkach. W trakcie sezonu pojawiły się spekulacje o możliwym odejściu Lewandowskiego po zaledwie jednym sezonie, natomiast "Mundo Deportivo" jest pewne jego pozostania i podaje, że znajduje się na "liście nietykalnych" w drużynie Xaviego Hernandeza.