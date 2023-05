To koniec. Legenda opuszcza FC Barcelonę po 15 latach. Nawet Xavi nie pomógł

Temat przyszłości Sergio Busquetsa regularnie pojawia się w hiszpańskich mediach od kilku miesięcy. Kontrakt pomocnika wygasa z końcem tego sezonu i nie było wiadomo, czy zostanie przedłużony, ponieważ między stronami cały czas były spore rozbieżności. - Nie sądzę, że jego decyzja będzie zależna od tego, co zrobi Messi. Trudno jest wybierać, dla mnie takie sytuacje były trudne. Jeśli zostanie, nadal będzie ważnym graczem - komentował Xavi w rozmowach z dziennikarzami. Teraz wydaje się, że decyzja w końcu została podjęta.

Media: Sergio Busquets odchodzi z Barcelony. Xavi nie zdołał go przekonać

Hiszpańskie media zgodnie informują, że Sergio Busquets jednak nie przedłuży kontraktu z Barceloną i opuści klub z końcem tego sezonu. Pomocnik spotkał się z Xavim Hernandezem podczas pięciodniowej przerwy od treningów na Marbelli i przekazał mu swoją decyzję dot. przyszłości. Oferta Barcelony zakładała aż 30 proc. obniżkę w porównaniu do tego, ile Busquets zarabia obecnie. We wtorek piłkarz wrócił do treningów i poinformował pozostałych zawodników Barcelony o swojej decyzji. Warto dodać, że Xavi chciał pozostania Busquetsa w Barcelonie i długo go do tego namawiał.

Kiedy Sergio Busquets mógłby oficjalnie ogłosić decyzję o odejściu? W hiszpańskich mediach pojawiała się wersja, że może to nastąpić dopiero po zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii, np. po niedzielnym meczu z Espanyolem. Zupełnie inaczej twierdzi hiszpański dziennikarz Toni Juanmarti z relevo.com, który podaje, że klub może ogłosić to jeszcze we wtorkowy wieczór. A gdzie Busquets ma trafić? Zdaniem dziennika "AS" Hiszpan zdecyduje się zakończyć karierę w Arabii Saudyjskiej i ma przyjąć wielomilionową ofertę od Al-Hilal.

Sergio Busquets występował w pierwszym zespole Barcelony od lata 2008 roku. Od tego czasu był reprezentant Hiszpanii zagrał ponad 700 oficjalnych meczów, w których strzelił 18 goli i zanotował 45 asyst. Dodatkowo wygrał z Barceloną m.in. osiem mistrzostw Hiszpanii, trzy puchary Ligi Mistrzów czy trzy Superpuchary UEFA.

FC Barcelona jest bardzo blisko zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza jest liderem Primera Division z 82 punktami i ma 13 więcej od Realu Madryt. Mistrzostwo może stać się faktem w kolejnej kolejce, w której Barcelona zagra na wyjeździe z Espanyolem. Pierwszy mecz na Camp Nou między tymi drużynami zakończył się remisem 1:1.