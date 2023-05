Lewandowski wrócił do rywalizacji z Bayernem. Zaskoczył wyznaniem. "Było za wcześnie"

Robert Lewandowski w poniedziałek zawitał do Paryża, by wziąć udział w gali Laureus World Sports Awards. W 2022 roku Polak sam odbierał nagrodę w kategorii "Wyjątkowe osiągnięcie" za pobicie rekordu strzeleckiego Gerda Muellera i zdobycie 41 goli w jednym sezonie Bundesligi. Tym razem Lewandowski podczas wydarzenia miał inne zadanie - wręczyć nagrodę w kategorii "Sport for Good", przyznawaną podmiotowi, który wyróżnia się działalnością czyniącą dobro poprzez sport.

Robert Lewandowski porozmawiał z Niemcami o Bayernie Monachium. Wyznał, że ciężko mu było grać przeciwko dawnym kolegom w Lidze Mistrzów

Tego typu wydarzenia to także okazja do spotkania z mediami. Na czerwonym dywanie Lewandowskiego udało się zatrzymać m.in. dziennikarzom z Niemiec. Portal sport1.de zapytał go o sprawy związane z jego dawnym klubem, a więc Bayernem Monachium. Jednym z wątków, które poruszono w rozmowie, była potyczka Bayernu z FC Barceloną w Lidze Mistrzów już po transferze Polaka do drużyny z Katalonii.

Obie drużyny spotkały się już w fazie grupowej elitarnych rozgrywek. Zarówno na Allianz Arena, jak i Camp Nou, lepsi okazali się Bawarczycy. Wygrali odpowiednio 2:0 i 3:0. Lewandowski w starciach tych nie zachwycił, a teraz wyznał, że nie było mu łatwo mierzyć się z dawnymi kolegami. Na jego postawę wpływ miały emocje.

- Szczerze mówiąc, jeśli ponownie zagramy w fazie grupowej Ligi Mistrzów, będziemy lepiej przygotowani niż w zeszłym roku. Mam nadzieję, że zrobimy kolejny krok. Wtedy było jeszcze za wcześnie i gra przeciwko Bayernowi była dla mnie emocjonalnym wyzwaniem. Ale teraz, po dwóch meczach, byłoby prawdopodobnie trochę łatwiej - powiedział.

Lewandowskiego zapytano także o wrażenie z pierwszego sezonu w Barcelonie. 34-latek nie ukrywał zachwytu. Trudno się dziwić. Z 19 golami jest liderem klasyfikacji strzelców La Liga, a FC Barcelona już w najbliższym meczu może zapewnić sobie tytuł mistrzowski.

- Mam się świetnie. Jestem bardzo zadowolony. To, że mamy obecnie szansę na zdobycie mistrzostwa, jest bardzo, bardzo ważne dla klubu. To ważny proces, aby zdobyć jeszcze więcej tytułów w nadchodzącym sezonie (...) Mamy w kadrze wielu młodych zawodników, którzy nie zdobyli jeszcze ważnego tytułu. To dla nich wielki sukces i może być kolejnym krokiem w ich karierze. Jest to dla mnie również ważne, ponieważ byłby to kolejny tytuł w następnym kraju. Jestem bardzo zadowolony z kierunku, w jakim zmierzamy, mimo że jako klub mieliśmy duże problemy. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej - powiedział.

Robert Lewandowski szczerze powiedział o przywiązaniu do Niemiec i Monachium

W pozostałej części wywiadu Robert Lewandowski zapewnił, że nadal sercem jest przy drużynie Bayernu. Trzyma za nią kciuki i ogląda mecze, gdy ma okazję. Zdradził też, że to właśnie ekipie z Monachium kibicuje w walce o tytuł mistrza Niemiec z Borussią Dortmund (obie drużyny dzieli tylko punkt), choć przecież grał i w tym drugim klubie. - Zawsze trzymam kciuki za chłopców (Bayern - red.), aby wygrali i pokazali, że są najlepsi. Będą jeszcze trzy ekscytujące mecze - ocenił.

- Wszystko, czego doświadczyłem i osiągnąłem w Bayernie Monachium, pozostaje w moim sercu. Zawsze będę wdzięczny. Bayern Monachium, miasto Monachium i Niemcy zostają ze mną, ponieważ byłem w Niemczech przez dwanaście lat, z czego osiem w Monachium, wiele tam przeżyłem i wygrałem. Nie możesz o tym zapomnieć - podsumował.

Podczas wizyty w Paryżu Lewandowski miał okazję porozmawiać nie tylko z dziennikarzami, ale także choćby z Leo Messim. Nagranie rozmowy obu zawodników na czerwonym dywanie szybko stało się hitem sieci. Udało się nawet ustalić, o czym rozmawiali zawodnicy, których w przyszłym sezonie być może zobaczymy w jednej drużynie. Messi nadal łączony jest z powrotem do FC Barcelony, a sam klub robi wszystko, by do tego doprowadzić.