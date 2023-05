Media: Przełom ws. Leo Messiego. "Zielone światło". Czas na ruchy klubu

Od kilku tygodni trwały spotkania władz FC Barcelony z przedstawicielami La Liga, aby przedyskutować możliwe warianty, które umożliwiłyby transfer oraz rejestracje Leo Messiego przez Katalończyków. Prezes La Liga Javier Tebas, który zapowiedział, że Barca musi uszczuplić swoje wydatki o 200 milionów euro, długo był nieugięty, ale według informacji prasowych, strony doszły do porozumienia.

La Liga zaakceptowała plan Barcelony na letnie okno transferowe, które zawiera podpisanie kontraktu z Leo Messim - podaje hiszpański program "Onze" realizowany na kanale "Esport3". Lider ligi hiszpańskiej zobowiązał się do sprzedaży zawodników za łączną kwotę co najmniej 100 milionów euro. W klubie z Camp Nou są przekonani, że uda się ją osiągnąć bez konieczności poświęcenia graczy z kategorii "nietykalnych". Według "Mundo Deportivo" składa się ona z siedmiu nazwisk. Są to Robert Lewandowski, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Marc-Andre ter Stegen, Frenkie de Jong, Pedri oraz Ousmane Dembele. Wytypowani do sprzedaży mają być Ansu Fati oraz Raphinha, którym interesują się kluby Premier League.

Barcelona w swoim planie zakłada również rejestracje w pierwszej drużynie młodych zawodników, który niedawno podpisali swoje nowe kontrakty. Są to Gavi czy Alejandro Balde. Według wiadomości "Onze" Argentyńczyk miałby zarabiać 25 milionów euro brutto, lecz część wynagrodzenia miałaby być wypłacana z dochodów generowanych przez samego zawodnika. Javier Tebas kilka dni temu zapowiadał, że powrót Messiego możliwy jest jedynie przy zdecydowanej obniżce jego wynagrodzenia. W Paryżu 35-latek inkasował 40 milionów euro za sezon.

Akceptacja "planu Messiego" może mieć związek z poniedziałkowymi doniesieniami dziennikarza "Chringuito", który twierdził, że Argentyńczyk zaakceptował ofertę Al-Hilal i może przenieść się do Arabii Saudyjskiej wraz ze swoimi dwoma kolegami - Sergio Busquetsem oraz Jordim Albą. Jednak według "Onze" Messi wciąż czeka na możliwość powrotu do Barcelony, a wyjazd na Bliski Wschód to ostateczność.