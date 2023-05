Podsłuchali rozmowę Lewandowskiego z Messim. Padło pytanie o Barcelonę

Gala Laureus World Sports Awards skupia wokół siebie najwybitniejszych sportowców świata. W 2022 roku Robert Lewandowski otrzymał nagrodę w kategorii "wyjątkowe osiągnięcie" za strzelenie rekordowych 41 goli w Bundeslidze i rolę ambasadora UNICEF. Tegoroczne wydarzenie pierwszy raz od 2019 roku nie odbyło się online, a kapitan reprezentacji Polski miał na nim specjalną rolę. Wręczył nagrodę w kategorii "Sport for Good" organizacji "TeamUp", która szczególnie zaangażowała się w pomoc dzieciom po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Media obiegły również zdjęcia i filmy z jego spotkania z Leo Messim.

Robert Lewandowski i Leo Messi spotkali się w Paryżu. Kamery podsłuchały, o czym rozmawiali

Z kolei Leo Messim na gali pojawił się, by już siódmy raz w karierze odebrać nagrodę "Sportowca Roku". Argentyńczyk znów przyciągał uwagę fotoreporterów i mediów z całego świata. Nic więc dziwnego, że niektórzy nagrywali każdy jego krok i część rozmów. W mediach społecznościowych pojawił się urywek jego spotkania z Robertem Lewandowski. Podczas dyskusji obecna była także Antonella Roccuzzo, żona Messiego. Według "Mundo Deportivo" tematem była Barcelona.

- Czy w Barcelonie wszystko w porządku? - zapytał Messi.

- Tak, wszystko w porządku - odpowiedział Polak.

- Są zakochani w tym mieście - wskazała Roccuzo, która spotykała się z Anną Lewandowską.

- Mieszkasz Castelldefels? - zapytał Messi, ponieważ sam ma dom w tej dzielnicy miasta.

- Tak - odpowiedział Lewandowski.

Dla obu piłkarzy to nie pierwsza wspólna rozmowa, ponieważ dyskutowali m.in. po meczu reprezentacji Polski i Argentyny na mundialu w Katarze. Teraz jednak ma to szczególnie znaczenie, ponieważ Messi od tygodni szykowany jest do powrotu do FC Barcelony, w której gra Lewandowski. W przyszłym sezonie mogą stworzyć w Katalonii duet.

"To najbardziej wyczekiwany obrazek przez fanów Barcelony. Lewandowski skorzystał z dni wolnych przyznanych przez Xaviego" - wskazuje kataloński "Sport".

Barcelona musi wdrożyć w życie poważny plan. Lewandowski może ucierpieć

Leo Messi wróci do FC Barcelony? W Arabii Saudyjskiej oferują gigantyczne pieniądze

Kontrakt Leo Messiego wygasa 30 czerwca i zawodnik prawdopodobnie nie zostanie w Paris Saint-Germain. Zainteresowana jego powrotem jest FC Barcelona, co publicznie poza Lewandowskim deklarowali również trener Xavi i prezydent Joan Laporta. Nie wiadomo jednak, czy Katalończyków stać na sprowadzenie klubowej legendy, ponieważ wciąż mierzą się z finansowym fair play LaLiga.

Messi zmieni klub. Zabiera ze sobą przyjaciół z boiska

Problemu z pieniędzmi nie mają z kolei działacze saudyjskiego Al-Hilal. Marcal Lorente, hiszpański dziennikarz "El Chiringuito" informował, że Messi już zaakceptował ofertę kontraktu od tego klubu. W ramach niej miałby zainkasować od 400 do 500 milionów dolarów rocznie. To więcej niż Cristiano Ronaldo zarabia w Al-Nassr.