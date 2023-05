Barcelona musi wdrożyć w życie poważny plan. Lewandowski może ucierpieć

Były dźwignie transferowe, były cięcia pensji, a końca problemów finansowych Barcelony nie widać. Klub wciąż musi zmniejszyć limit wynagrodzeń na pensje zawodników, żeby móc zarejestrować m.in. Gaviego w pierwszym zespole. Jednocześnie ciągle pojawiają się doniesienia o potencjalnych transferach z klubu, ale nie chodzi o Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik znalazł się na liście siedmiu "nietykalnych" graczy.

Jednocześnie kataloński klub chciałby sprowadzić z powrotem do siebie Leo Messiego, którego kontrakt z PSG wygasa w czerwcu bieżącego roku. Żeby jednak do tego doszło, to klub musi dokonać cięć na kwotę 200 mln euro.

Dziennik "Sport" poinformował, że Barcelona przygotowała plan, który zakłada pięć punktów niezbędnych do naprawienia finansów, którymi są obniżenia: wynagrodzeń w pierwszej drużynie, wydatków w sekcjach młodzieżowych, kosztów funkcjonowania klubu, wydatków oraz znalezienie nowych sponsorów i źródeł przychodu.

Największe oszczędności mają przynieść cięcia w pierwszej drużynie, które mogą wynieść od 50 do 60 mln euro. To oznacza, że ucierpieć może kieszeń Lewandowskiego. A do tego dojdą cięcia w sekcjach kobiecej, hokejowej, koszówce, piłce ręcznej i futsalu. Dosięgną one także słynnej szkółki La Masii i mają one wynieść około 30 mln euro. Wcześniej lub sięgnął po środek, którym jest zamknięcie klubowego kanału Barca TV.

Dodatkowo klub liczy na zarobek z transferów. Zdaniem "Sportu" Barcelona mogłaby zarobić co najmniej 70 milionów euro na graczach, którzy są pozyskani "za darmo", czyli tacy jak Ansu Fati (wychowanek), czy Franck Kessie, który przyszedł z kartą w ręce latem ubiegłego roku.

Zanim jednak do tego wszystkiego dojdzie, to piłkarzy z Camp Nou czeka przypieczętowanie mistrzowskiego tytułu i świętowanie. A to może rozpocząć się w niedzielę 14 maja w meczu z Espanyolem.