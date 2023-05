Ostry komentarz ws. powrotu Messiego. "Dzwonienie do byłego o 4 nad ranem"

W Barcelonie już szykują się na mistrzowską fetę, ale jeszcze większą radość w stolicy Katalonii może wywołać powrót Leo Messiego. Nie wszyscy są jednak zdania, że transfer 35-latka byłby dobry dla rozwoju klubu.

Dziennikarz nie jest zwolennikiem powrotu Messiego. Podkreśla, że Laporta nie może zrobić z niego "maskotki"

Nieprzekonany do takiego rozwiązania jest Santi Gimenez, dziennikarz "Carrusel Deportivo". - Nie jestem zwolennikiem przyjścia Messiego, ale nie wydaje mi się to najgorsza decyzja świata, jeśli do tego dojdzie - wyznał, podkreślając jednak, że czas Argentyńczyka na Camp Nou już minął i nie byłoby to dobre w kontekście dalszego rozwoju klubu, a jedynie krótkowzroczną pomocą na rok czy dwa. Dziennikarz użył nawet konkretnego porównania.

- Rozumiem tych, którzy chcą, żeby wrócił, ale dla mnie to dzwonienie do byłego o czwartej nad ranem - powiedział Santi Gimenez. Dziennikarz "Carrusel Deportivo" podkreśla, że Laporta nie może traktować Argentyńczyka jako "maskotki", która poprawi jego PR. Jego przyjście spowoduje, że Xavi będzie musiał całkowicie zrewolucjonizować swój pomysł na grę, gdyż Messi musi grać zawsze i być centralną postacią zespołu.

35-latek wciąż jest jednym z najlepszych graczy na świecie, co udowodnił podczas ubiegłorocznego mundialu. W Katarze Messi sięgnął z Argentyną po mistrzostwo świata, a sam został wybrany najlepszym piłkarzem turnieju. Jednak tak entuzjastyczne oczekiwanie na jego powrót jest niejako przyznaniem się z nieporadnością ostatnich dwóch lat, gdy zawodnika na Camp Nou już nie ma - niejako twierdzi dziennikarz.

Barca w tym roku sięgnie po mistrzostwo Hiszpanii po trzech latach posuchy, ale w Lidze Mistrzów idzie jej jak po grudzie. Dwa lata z rzędu nie udało jej się wyjść z grupy, a nawet przygoda w Lidze Europy nie była udana. Raz "Dumę Katalonii" wyeliminował Eintracht Frankfurt, a w tym sezonie był to Manchester United.