Miał być gwiazdą Barcelony. Niewypał. 86 proc. kibiców nie chce go w klubie

Raphinha trafił do FC Barcelony latem 2022 roku, jego transfer z Leeds United kosztował 58 milionów euro. Początkowo spisywał się poniżej oczekiwań, ale w ostatnich tygodniach, pod nieobecność kilku podstawowych zawodników, był jedną z wyróżniających się postaci.

REKLAMA

Zobacz wideo "Sędzia wróg" - miniserial o patologiach w niższych ligach. Premiera 8 maja na Sport.pl

Kibice nie żałowaliby odejścia Raphinhi z FC Barcelony. Wystarczy odpowiednio wysoka kwota

Brazylijczyk stosunkowo niedawno dołączył do Barcelony, ale jego przyszłość w tym zespole stoi pod znakiem zapytania. Pierwszy powód jest taki, że dla Xaviego niekwestionowanym numerem jeden na pozycji prawoskrzydłowego jest Ousmane Dembele. Ten nadal wraca do pełni sił po kontuzji, przez co trener jest niejako zmuszony stawiać na jego konkurenta. Po drugie, o Raphinhę cały czas pytają kluby Premier League, które są w stanie zapłacić za niego duże pieniądze. Ostatnio spekulowało się o ofercie Newcastle w wysokości nawet 80 mln euro.

Ma 20 lat, a w klubowej piłce wygrał już wszystko. Złote dziecko Realu Madryt

W związku z tym doniesieniami hiszpański dziennik "Sport" na swojej stronie internetowej przeprowadził ankietę dotyczącą odejścia skrzydłowego. Pytanie było następujące: "Czy sprzedalibyście Raphinhę za 75 milionów euro?". Odpowiedź była w zasadzie jednoznaczna, spośród oddanych blisko 47 tysięcy głosów aż 86 proc. było za jego sprzedażą.

Można przypuszczać, że na taki wynik sondy mają wpływ różne czynniki. Część głosujących może być niezadowolona z Brazylijczyka, który w przekroju całego sezonu grał nierówno i nie spełnił ich oczekiwań. Część zapewne wzięła pod uwagę trudną sytuację finansową klubu, który latem będzie musiał ciąć koszty, aby spełnić wymogi stawiane przez władze La Ligi. Sprzedaż piłkarza za tak dużą sumę częściowo rozwiązałaby problem.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Dwie gwiazdy Realu przeszły do historii. Czegoś takiego nie dokonał nikt. "Legendy"

W tym sezonie Raphinha rozegrał 45 spotkań w barwach FC Barcelony. Zdobył w nich 10 bramek, zanotował także 11 asyst.