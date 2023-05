Dwie gwiazdy Realu przeszły do historii. Czegoś takiego nie dokonał nikt. "Legendy"

Ścieżki kariery Toniego Kroosa i Davida Alaby przecięły się dwukrotnie. Po raz pierwszy spotkali się w Bayernie Monachium, gdzie wspólnie grali w latach 2010-2014. Potem Kroos odszedł do Realu Madryt, a siedem lat później Alaba podążył jego śladem. W hiszpańskim klubie obaj występują do dziś.

Toni Kroos i David Alaba wygrali wszystkie najważniejsze trofea w klubowej piłce. I to w dwóch klubach

Jeszcze w trakcie wspólnej gry w Bayernie Monachium obaj piłkarze osiągnęli wielkie sukcesy. Zdobyli bowiem wszystkie najważniejsze klubowe trofea - mistrzostwo Niemiec, krajowy puchar i superpuchar, Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy oraz Klubowe Mistrzostwo Świata.

W sobotę Kroos i Alaba pojawili się w wyjściowym składzie Realu Madryt w finale Pucharu Króla z Osasuną. Po ostatnim gwizdku mogli cieszyć się z wygranej 2:1, a co za tym idzie wywalczenia kolejnego trofeum. Dzięki temu już w drugim klubie zdobyli wszystkie najważniejsze tytuły, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Są pierwszymi w historii zawodnikami, którym się to udało. "Legendy" - krótko podsumowano na profilu stacji ESPN na Twitterze.

W całej karierze Toni Kroos zdobył 31 trofeów drużynowych (20 z Realem, 10 z Bayernem i mistrzostwo świata z reprezentacją Niemiec). Jeszcze bardziej imponujący jest dorobek Davida Alaby, który ma ich 33 (27 z Bayernem i sześć z Realem).

Real Madryt walczy o kolejne puchary

W tym sezonie Real Madryt ma szanse na dwa kolejne trofea, ale nie będzie o nie łatwo. W Lidze Mistrzów dotarł już do półfinału, lecz tam czeka go konfrontacja z Manchesterem City, liderem Premier League. Na papierze może też wygrać La Ligę, ale pięć kolejek przed końcem sezonu traci aż 14 punktów do liderującej FC Barcelony.

