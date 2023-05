Barcelona otrzymała kuszącą ofertę. Tak mogłaby przechytrzyć La Ligę

FC Barcelona w tym sezonie zdobyła już Superpuchar Hiszpanii, a jest też bardzo blisko wywalczenia mistrzostwa kraju. O ile pod względem sportowym jest to dla niej całkiem udany sezon, o tyle ma sporo problemów poza boiskiem. Jednym z nich jest przekroczenie limitów Finansowego Fair Play narzuconego przez La Ligę. Z tego powodu klub będzie musiał obciąć wydatki o blisko 200 milionów euro.

Ansu Fati może odejść z FC Barcelony. Trwają rozmowy z Jorge Mendesem. Sprytny ruch

Jednym ze sposobów na ratowanie budżetu będzie sprzedaż zawodników. W gronie tych, których najczęściej typuje się do odejścia latem, jest choćby Ansu Fati. Od miesięcy pojawiają się doniesienia, że interesują się nim kluby z Premier League. Sam zawodnik wyraża chęć pozostania w stolicy Katalonii.

Barcelona może stracić gwiazdę. Cena jak na promocji. "Niebezpieczna klauzula"

Jak poinformował hiszpański portal Relevo, teraz znany agent Jorge Mendes, który reprezentuje Fatiego, zgłosił się do Barcelony z kolejną propozycją z Anglii. Tym razem chodzi o wymianę zawodnikami, 20-latek miałby powędrować do Wolverhampton Wanderers, a w drugą stronę przeniósłby się środkowy pomocnik Ruben Neves, który także współpracuje z Mendesem. W ramach tej transakcji hiszpański klub dostałby także dopłatę.

Z wyliczeń Relevo wynika, że ten ruch mógłby przynieść Katalończykom spore korzyści w kontekście Finansowego Fair Play La Ligi. Portal wyjaśnia, że gdyby Fati został wyceniony na 70 milionów euro, a Neves na 50 mln euro, to po stronie przychodów Barcelony zapisano by 90 mln euro. Jako że skrzydłowy jest jej wychowankiem i nie płaciła za ściągnięcie go, to zapisałaby przychód w wysokości 70 mln. Dodatkowe 20 mln to dopłata uzyskana z tytułu różnicy w wycenach obu graczy.

Od tego należy odjąć sumę na amortyzację transferu Nevesa. Zakładając, że podpisałby on czteroletni kontrakt, jego wartość (50 mln) należy rozłożyć na cztery sezony. Daje to 12,5 mln rocznie, co należy odjąć od 90 mln przychodu z transferu Fatiego. W efekcie według zasad Finansowego Fair Play La Ligi Barcelona zapisałyby zysk w wysokości 77,5 mln euro, mimo że realny wpływ do kasy klubu byłby znacznie mniejszy.

Czarne chmury nad hiszpańskim futbolem. Afera za aferą

Sztab FC Barcelony woli innych graczy niż Ruben Neves

Relevo zaznacza, że transfer ten na razie nie ma pozytywnej oceny sztabu szkoleniowego. Neves nie jest bowiem postrzegany jako właściwy kandydat do wzmocnienia pomocy, bardziej cenieni są choćby Sofyan Amrabat z Fiorentiny czy Martin Zubimendi z Realu Sociedad (choć zdaniem portalu jego przyjście wydaje się "niemożliwe").

Ansu Fati zadebiutował w FC Barcelonie w 2019 roku, miał wtedy 16-lat. Dotychczas rozegrał w barwach tego klubu 104 mecze, strzelił w nich 26 goli oraz zanotował dziewięć asyst, zdobył z nim Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii.