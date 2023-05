Barcelona może stracić gwiazdę. Cena jak na promocji. "Niebezpieczna klauzula"

Ousmane Dembele powoli wraca do gry po ciężkiej kontuzji, której doznał pod koniec stycznia tego roku. Francuz na razie zagrał niecałe 40 minut z Osasuną oraz 18 - przeciwko Betisowi. Na przestrzeni całego sezonu nikt nie ma jednak wątpliwości, że skrzydłowy jest jedną z najważniejszych postaci w drużynie Xaviego. Przed sezonem działacze FC Barcelony chyba nie za bardzo wierzyli w taki scenariusz, dlatego też w jego umowie znalazła się - jak to określił kataloński dziennik "Sport" - "niebezpieczna klauzula".

REKLAMA

Zobacz wideo Polska znów ma mistrza świata! Kapitalna gala! Wasilewski i Szpilka komentują

FC Barcelona sama sobie zgotowała problem. Ousmane Dembele odejdzie przez "niebezpieczną klauzulę"?

Po rozczarowujących i pełnych kontuzji latach w katalońskim klubie na Dembele już prawie postawiono krzyżyk. 25-latek już miał pójść w odstawkę, gdy niespodziewanie rozegrał znakomite pół roku na koniec poprzedniego sezonu. Dzięki przychylności Xaviego kontrakt z Dembele został przedłużony, ale na zaledwie dwa lata. W dodatku znalazła się w nim śmiesznie niska (jak na obecne realia) kwota odstępnego, wynosząca... 50 mln euro (Transfermarkt wycenia go na 60 mln). W tej sytuacji, jak alarmuje "Sport", każdy bogatszy klub będzie mógł latem go wykupić. FC Barcelonie, przy jej obecnych problemach finansowych, trudno będzie z kolei przelicytować oferty kontraktowe potencjalnych rywali.

Oto kontrakt dla Messiego w Barcelonie. Więcej niż Lewandowski

Pierwsze kroki, aby zatrzymać Dembele na Camp Nou, już zostały poczynione. Jak podaje "Sport", agent piłkarza Moussa Sissoko spotkał się dyrektorem sportowym FC Barcelony Mateu Alemanym. Klub wyraził zainteresowanie przedłużeniem kontraktu, ale na razie zabrakło konkretnych propozycji.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Media: Barcelona znalazła następcę dyrektora sportowego. To były słynny piłkarz. Ma pomóc w powrocie Messiego

Wygląda na to, że Dembele dobrze czuje się w Barcelonie. Nawiązał on szczególnie dobre stosunki z Xavim, który na każdym kroku podkreśla, jak bardzo go ceni. - To najlepszy piłkarz w pojedynkach jeden na jednego, niewielu na świecie jest takich jak on. Zapytajcie bocznych obrońców grających LaLiga - komplementował trener. Mimo tak owocnej współpracy trudno sobie wyobrazić, aby Dembele nie wykorzystał tej sytuacji i nie wynegocjował sobie podwyżki pensji, co dla szukającego oszczędności klubu może okazać się bolesne.