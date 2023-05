Wielkie święto u Lewandowskich. Dumny Robert się pochwalił. "Nie możemy uwierzyć"

Robert Lewandowski po transferze do FC Barcelony już w pierwszym sezonie może sięgnąć po mistrzostwo Hiszpanii i koronę króla strzelców La Liga. Napastnik chciał opuścić Bayern Monachium, by poszukać nowego wyzwania i znów zyskać radość z gry i najwyraźniej mu się udało. Szczęśliwa w nowym miejscu jest również jego rodzina, co można obserwować w mediach społecznościowych piłkarza i jego żony Anny. W maju u Lewandowskich wypada również święto, które z pewnością jest powodem do wielkiej radości.

Robert i Anna Lewandowscy świętują. Specjalna okazja. "Najwspanialsza"

We wtorek 2 maja FC Barcelona wygrała 1:0 z Osasuną i zbliżyła się do triumfu w La Liga. Dwa dni później Robert Lewandowski w mediach społecznościowych podzielił się z fanami kolejną radosną nowiną. Jego starsza córka Klara obchodzi szóste urodziny.

"Wszystkiego najlepszego dla najwspanialszej sześciolatki! Klara, zawsze pamiętaj, że jesteśmy tu tylko po to, by się Tobą opiekować. Jesteśmy Twoimi największymi fanami! Najwspanialszych urodzin! Naprawdę nie możemy uwierzyć, że masz już 6 lat" - napisał kapitan reprezentacji Polski. Przy okazji na jego profilu w serwisie Instagram pojawiło się zdjęcie z żoną i właśnie z córką. Świeżo upieczona sześciolatka trzyma balony, w tym jeden z numerem sześć, a pod nogami Lewandowskiego leży pudełko. To prawdopodobnie prezent dla dziewczynki.

Warto przypomnieć, że Robert Lewandowski ma jeszcze jedną córkę, Laurę. Ta z kolei trzecie urodziny będzie świętować już za dwa dni, 6 maja. Kapitan reprezentacji Polski 21 sierpnia będzie obchodził 35 urodziny.

Kolejny mecz FC Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie zaplanowano na niedzielę 14 maja o godzinie 21:00. Drużyna Xaviego zmierzy się w meczu derbowym z Espanyolem na wyjeździe.