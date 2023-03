"Barcelona wie, jak żyć bez Lewandowskiego". Hiszpanie podali bezlitosne liczby

"Barcelona wie, jak żyć bez Lewandowskiego" - pisze hiszpański "As". FC Barcelona pokonała w czwartkowym półfinale Pucharu Króla Real Madryt i udowodniła, że brak najlepszego napastnika to nie problem. Pokazała to zresztą nie po raz pierwszy. Do tej pory absencja Polaka w ogóle nie przysparzała jej problemów.

