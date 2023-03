Sensacyjne informacje po meczu Real - Barcelona. Kamery przyłapały sędziego. Burza w mediach

Real Madryt przegrał z FC Barceloną 0:1 w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Króla po samobójczej bramce Edera Militao w 26. minucie gry. Spotkanie nie obfitowało w strzały i efektowne akcje, ale obie drużyny grały agresywnie i zobaczyły po trzy żółte kartki. Pierwszą z nich już w 24. minucie spotkania otrzymał Vinicius Junior za faul na Frenkim de Jongu. Brazylijczyk chwycił rywala i sprowadził go na ziemie, a później machał rękami, wyrażając niezadowolenie z decyzji arbitra. Emerytowany sędzia Eduardo Iturralde Gonzalez stwierdził, że skrzydłowemu należała się czerwona kartka. Okazuje się, że z takiego samego założenia już w trakcie meczu wyszedł arbiter główny Jose Luis Munuera Montero. Przynajmniej tak twierdzą niektóre, hiszpańskie media.

Sędzia meczu Real Madryt - FC Barcelona przyznał, że Viniciusowi należała się czerwona kartka

W internecie pojawił się materiał wideo, który przedstawia rozmowę sędziego Jose Luisa Munuera Montero z obrońcą Realu Madryt, Ederem Militao. Brazylijczyk podjął temat żółtej kartki dla Viniciusa, która jego zdaniem była niesłuszna. Arbiter spotkania wyjaśnił obrońcy, że jego kolega z zespołu właściwie powinien wylecieć z boiska.

"Eder, posłuchaj mnie. To jest czerwona kartka, dobrze? Łapie go za kark i rzuca na ziemie" - powiedział arbiter, co hiszpańskie media wyczytały z ruchu jego warg. Nie wiadomo, dlaczego w takim wypadku Vinicius faktycznie nie został ukarany przez sędziego i mógł kontynuować grę. "Mundo Deportivo" informuje jednak, że sędzia nie powiedział: "To jest czerwona kartka, dobrze?", a: "Zabierz go, dobrze?". Podobnie słowa zrozumieli redaktorzy dziennika "Marca".

Dokładnie nie wiadomo, co arbiter przekazał Militao, ponieważ nagranie jest pozbawione głosu obu panów. Hiszpańskie media korzystają jedynie z możliwości czytania słów Jose Luisa Munuera Montero w ruchu warg. Może to prowadzić do sytuacji, gdzie słowa sędziego są zmieniane lub niedokładnie odczytane.

Vinicius finalnie nie otrzymał czerwonej kartki i spędził na boisku 90. minut. Będzie mógł także wystąpić w meczu rewanżowym, który zaplanowano na 5 kwietnia na Camp Nou w Barcelonie.

Emocje w El Clasico sięgnęły zenitu. Gavi i Xavi nie wytrzymali [WIDEO]