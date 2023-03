Barcelona rzuciła w kąt swoją filozofię. Czegoś takiego nie było od 15 lat. Szokująca statystyka

FC Barcelona pokonała Real Madryt w pierwszym spotkaniu półfinałowym tegorocznej edycji Pucharu Króla (1:0). Jedynego gola zdobył Eder Militao, który trafił do własnej bramki. "Królewscy" mieli znaczącą przewagę podczas meczu, natomiast brakowało im konkretów. Większość statystyk przemawiała za nimi, a wśród nich nawet ta, która przez wiele lat była znakiem firmowym "Dumy Katalonii".

FC Barcelona inna niż zwykle. Takiego wyniku nie było od blisko 15 lat

FC Barcelona przystąpiła do półfinału Pucharu Króla bez kilku podstawowych piłkarzy. Z urazami zmagają się Pedri oraz Ousmane Dembele. W ubiegłą niedzielę kontuzji naciągnięcia mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze doznał również Robert Lewandowski, który nie pojawi się na boisku co najmniej do 12 marca. Osłabienia były zatem duże i to mogło wpłynąć na dyspozycję zespołu, który pierwszy raz od 2008 roku miał tak niskie posiadanie piłki w meczu. Jak podało "Mundo Deportivo", wyniosło ono 35,6 procent, natomiast według OptaJose było ono jeszcze niższe. Wyniosło 35,3 proc. Z drugiej strony portal OptaJose podkreślił, że Real Madryt zaliczył rekordowy wynik posiadania piłki w El Clasico. Wyniosło ono 65,7 proc.

Hiszpanie podsumowali El Clasico. Dwie różne wersje. Mają problem

Taka statystyka to z pewnością ujma dla jednego z twórców słynnej "tiki-taki". Hiszpańscy dziennikarze podkreślają, że FC Barcelona ostatni raz tak niski procent posiadania piłki zanotował przed przybyciem Pepa Guardioli. To właśnie on nadał zespołowi taki styl, a jednym z jego filarów był Xavi, grający wówczas w środku pomocy.

Dziś Xavi jest trenerem Barcelony i po meczu z Realem poruszył tę kwestię na konferencji prasowej. - Nie jestem usatysfakcjonowany z naszej gry - rozpoczął - Plan był taki, by mieć często piłkę, grać na połowie rywala, dominować z piłką przy nodze. Chcemy dominować w każdym spotkaniu, ale zdajemy sobie sprawę, że to jest Real Madryt. Ciężko odebrać im piłkę. Nie chcemy jednak, aby ten scenariusz kiedykolwiek się powtórzył - zakończył.

Real chce wyłożyć za niego 150 mln. Jego ojciec i agent to fani FC Barcelony

Rewanżowe spotkanie 1/2 finału Pucharu Króla odbędzie się w środę, 5 kwietnia na Camp Nou. Wcześniej piłkarze Xaviego zagrają jeszcze cztery spotkania ligowe, w tym kolejne El Clasico, które już 19 marca. FC Barcelona jest liderem tabeli z dorobkiem 59 punktów. Drugi Real Madryt ma do niej siedem punktów straty.